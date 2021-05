"Amor es amor": Marco Antonio Solís 'El Buki' se suma al apoyo a la comunidad LGBT+

A escasos días de iniciar el mes del Orgullo LGBT+, quien se suma al apoyo al movimiento es ahora Marco Antonio Solís ‘El Buki’, quien lo representó en el video para su sencillo ‘Se veía venir’.

El cantante Marco Antonio Solís, conocido también como ‘El Buki’, defendió que el “amor es amor” sin importar de quien provenga, y que pese a ser de una generación conservadora intenta aprender y crecer con la mente más abierta.

Como una muestra de apoyo, Marco Antonio Solís eligió a una pareja del mismo género como protagonistas de su más reciente videoclip ‘Se veía venir’, que suma más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

En entrevista con Reforma, el cantante expresó su apoyo al amor de cualquier tipo, y se une al movimiento para la defensa del amor LGBT+, tal como lo mostró en el video musical, en el que una pareja de lesbianas es la protagonista.

"Yo me sumo a todo esto, a todo lo que es amor, a todo lo que es una relación que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, y me uno a todo lo que es este nuevo movimiento de nuevas relaciones en el mundo, siempre y cuando parta de esa verdad, de ese sentimiento”, dijo.

Comentó, en su manera de ver las cosas, el amor es realmente asexual, pues no tiene ninguna relación con el sexo o el género.

"Creo que es válido hoy en día porque el amor es el amor y es asexual, realmente no lleva sexo, no lo podemos conceptuar en hombre o mujer, al igual que el alma”, agregó. “Voy a cumplir 28 años (de casado) con mi esposa, es así, siempre le he dicho: 'Yo no me enamoré de tu persona, sino de tu alma’”.