¡Amor eterno! Coldplay conquista aún más a fans con su homenaje a la Ciudad de México y Juan Gabriel

La siguiente parada del "Music Of The Spheres World Tour", de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, ha sido la Ciudad de México, con cuatro conciertos en el Foro Sol que se convirtieron en sold out a los pocos minutos de haber comenzado la venta de boletos en meses anteriores. Este fin de semana Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, dieron inicio a su serie de shows en la capital de nuestro país.

Durante el primer concierto en el Foro Sol, Coldplay llevó a cabo un lindo homenaje a la Ciudad de México y al cantante, compositor, arreglista, productor musical y filántropo mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", uno de los mejores artistas de todos los tiempos, orgullosamente de Parácuaro, Michoacán.

En una parte del concierto, Chris Martin expresó en español que se sentía mucho amor dentro del Foro Sol, sin embargo, al mismo tiempo en el mundo había muchos problemas, haciendo referencia al conflicto Rusia-Ucrania, por lo que le pidió a todos sus fans, enviar mucho amor.

Si es posible, vamos a mandar amor desde la Ciudad de México, hasta cada persona en el mundo, que comparta esta increíble vibra.

Posteriormente, el vocalista y líder de Coldplay, comenzó a tocar su guitarra para interpretar una canción que compuso para la Ciudad de México, usando la melodía de "Amor eterno", una de las canciones más icónicas del fallecido maestro Juan Gabriel.

Chris Martin cantó: "en el mundo disfrutamos lugares bellos, nos sentimos afortunados por verlos, estar en este escenario es un honor y un regalo de Dios. Sus mariachis, su música, la casa de Frida Kahlo, un cantante puede estar feliz siempre, en la Ciudad de México".

Continúo cantando: "Ciudad de México por ti siento...la ra la lara la la la ra". Al final de esta canción, expresó su deseo de querer "siempre tocar en la Ciudad de México, por favor". Este momento causó gran emoción y hasta lágrimas entre los fans de la banda.

Cabe mencionar que a Coldplay, durante sus conciertos, les fascina tocar covers de artistas de cada país que visitan. En uno de sus shows en Monterrey, estado de Nuevo León, México, interpretaron "El corrido de Monterrey" y en Guadalajara, Jalisco, hicieron un cover de "Rayando el sol", uno de los temas más famosos de la banda de rock Maná, invitando a su vocalista, Fher Olvera, para cantarla con ellos.

Los siguientes conciertos de Coldplay en el Foro Sol de la CDMX, se realizarán el 4, 6 y 7 de abril. En entrevistas previas al primer concierto en este recinto, habían manifestado sus intensiones de cantar un tema de Juan Gabriel.