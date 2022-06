¡Amor verdadero! Fan de Christian Nodal se tatúa su firma y se vuelve viral

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto , pero Cinthia desea que lo haga, pues anhela llegar a su conocimiento, explicando que ha estado en varios medios de comunicación, sin embargo, no ha captado la atención del cantante.

Pero no es el único tatuaje de Cinthia en honor a Christian, la joven también mostró que en uno de sus dedos tiene tatuado el título del disco debut del cantante, "Me dejé llevar", el cual le valió un gran éxito y un alto reconocimiento dentro de la industria musical.

La joven, que cuenta con más de 39 mil seguidores en la plataforma anteriormente mencionada, acudió a un concierto del cantante de música regional mexicana y le pidió que firmara su espalda; días más tarde decidió sorprender con el diseño ya terminado y logró, no miles, sino millones de reproducciones.

Gilberto Coronel Periodista Web

