Amore Aurora, los amigos mexicanos que soñaban en formar un cuarto y lograron llegar a Abbey Road Studio

"Cuando nos enteramos de que Abbey Road había abierto las puertas de nuevo no la pensamos dos veces, enviamos el tema ("Prohibido"). La mezcla estuvo a cargo de Gordon Davidson y la masterización por Frank Arkwright. Nosotros, como seguidores de muchas bandas como The Beatles, Coldplay entre muchos otros que han pasado por los estudios de Abbey Road en Londres, es como un sueño hecho realidad y nos sentimos muy orgullosos de por fin poder mostrar este product final".

Cabe resaltar, que Amore Aurora tuvo el gran privilegio de estar en el legendario Abbey Road Studio , donde The Beatles grabaron la mayoría de sus discos.

Amore Auraroa , integrada por Roger Flores (voz), Oscar Gallegos (bajo) Juan Avilez (guitarra) y Julio Cesar (bateria) , presentaron "Prohibido" en el escenario de The Namm Show. En los próximos meses, este cuarteto de taletosos músicos mexicanos, está listo para su siguiente gran paso, un concierto en vivo en los próximos meses, para presentar su nuevo disco en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Si el sentimiento es correspondido o no, eso no evita que la mente llegue a lugares imaginables y escenarios que nunca se llegan a dar, pero hacen que la sangre arda.

Con respecto a su nueva canción, "Prohibido", Roger Flores , vocalista de Amore Aurora , comentó que es una reflexión de los sentimientos hacia una persona ajena, una fantasía que llena el alma por momentos". Asimismo, señaló que este tema ya disponible en plataformas digitales de música, explora el sentimiento conflictivo de la atracción hacia alguien más que no es tu pareja.

Impulsados por la energía de su música, el grupo se presentó en uno de los escenarios de una de las más grandes exhibiciones de productos musicales en el mundo , The Namm Show . Es importante mencionar que todas las bandas participantes, fueron sometidas a un proceso de selección previamente, por lo cual esta presentación representó un gran logro para los mexicanos.

