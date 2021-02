Amparo Grisales la Maribel Guardia de Colombia en traje de baño

Amparo Grisales de 64 años de edad y originaria de Colombia vuelve a dar cátedra de que se puede seguir teniendo cuerpo de veinteañera sin necesidad de recurrir al bisturí, prueba de ello son algunas de las fotos que comparte la actriz en Instagram, pero hay una en especial que llama demasiado la atención de sus fans, pues parece una verdadera jovencita.

Resulta que Amparo Grisales quien es considerada la Maribel Guardia de Colombia, se puso un traje de baño en color blanco con el cual desató la locura, no solo por el llamativo diseño, sino por el abdomen tan firme y plano que se carga, pero eso no es todo, pues su rostro siempre luce terso y lleno de vida por lo que sus fans le han pedido en varias ocasiones que revele su secreto de la eterna juventud.

Hace dos semanas en las bellas playas de Sta. Marta...!!Mi primer PHOTOSHOOTING...en Tiempos de Pandemia...!! Sacando lo mejor de mi en la adversidad...! Ejercitando poderosamente mi CUERPO mi MENTE Y mi ESPÍRITU...!!! Conectando el Corazón con el Cerebro y el Cerebro con el Corazón ....!!! Un viaje fantástico al interior de mi Ser....!!!, dice la foto de Amparo Grisales, donde se le ve muy guapa en traje de baño y con una piel bronceada de envidia.

La foto de Amparo Grisales alcanzó más de 140 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se ve espectacular la imponente actriz quien ha realizado papeles muy polémicos, uno de ellos fue en Las Muñecas de la Mafia, donde interpretó a Lucrecia en la telenovela que dio mucho de que hablar hace varios años, pues era la esposa de un poderoso narcotraficante.

Envidio tu disciplina, , es tan grande que por eso has logrado tantas cosas eres una mujer de admirar, siempre he dicho a ti no te odian ,te envidian, además como no envidiar el cuerpo que tienes ,felicitaciones mil", "Hermosa Amparo, sencillamente divina, que mujer, que cuerpo, que Dios te bendiga", le escribieron a Amparo Grisales en la foto.

Como se dijo anteriormente los fans de Amparo Grisales la han felicitado por la disciplina que se carga desde hace tiempo, pues ella siempre ha dicho en las entrevistas que para no envejecer debes tener conectada mente y alma, para que se adapten a una disciplina que lejos de ser molesta se vaya adhiriendo al cuerpo poco a poco, pues para ella esa es la clave de la juventud.

Y es que Amparo Grisales siempre ha dicho que su cuerpo es un templo, por lo que trata de darle cosas que lo beneficien, pero sin duda alguna la alimentación y el ejercicio, han ayudado demasiado al físico de la actriz quien es una estrella en Colombia desde hace años, pues su carrera está respaldada por infinidad de proyectos.

Otra de las cosas por las que Amparo Grisales es muy querida en el mundo de la farándula, es por que su personalidad no tiene nada que ver con sus personajes los cuales en su mayoría son de carácter fuerte, pero cuando da una entrevista deja impactado a más de uno, pues es una mujer muy dulce que siempre trata a los demás de manera muy educada.

Amparo Grisales con traje de baño/Instagram

Maribel Guardia una belleza en traje de baño a los 61/Instagram

Cabe mencionar que Maribel Guardia y Amparo Grisales casi siempre compiten en redes sociales para ver quien se ve mejor en traje de baño, por lo que la batalla entre las dos casi siempre se ve muy reñida por la belleza que se cargan ambas chicas.