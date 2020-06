Amputarán un pie a Miss colombia 2011; usará prótesis

La modelo, presentadora de televisión y Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez Vásquez, anunció mediante un video en su cuenta oficial de Instagram que por cuestiones médicas le amputarán el pie izquierdo.

Su salud ya se había visto comprometida desde el pasado 18 de mayo, después de que fuera intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones por una masa anómala encontrada en su sistema digestivo.

En esa ocasión su salud se complicó tras ser intervenida por primera vez, lo que desencadenó dos operaciones más en menos de 24 horas.

Días después, la modelo reapareció en redes sociales por su cumpleaños, el 24 de mayo; agradeció a todos los que la apoyaron en esos momentos.

Hoy cumplo años en condiciones muy diferentes. Cuantas gracias le doy a Dios por permitirme estar aquí, poder abrazar a mi madre, respirar, sentir y leer los mensajes y cartas de las personas que me quieren ⭐️��. ¡¡Que fortuna!!, publicó en su cuenta de Instagram.

Finalmente, en un video titulado "Mi decisión ��❤️", la reina de belleza explicó que deberán retirarle el pie izquierdo por complicaciones con las operaciones que ya le fueron realizadas.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Tuve una segunda operación que no funcionó bien con mi cuerpo. Tuve una tercera donde la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies”, detalló Álvarez Vásquez.

Agregó que podría mantener su extremidad pie, pero no sería funcional, lo que la llevó a decidir amputarla y ponerse una una prótesis.

“Mis piernas están bien, pero mis pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo. La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevo a una cuarta cirugía, pero nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo", puntualizó.