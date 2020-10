Amy Duggar King arremete contra fan quien le pidió apresurar el proceso para tener más hijos

La celebridad de televisión, influencer y empresaria estadounidense Amy Duggar King, puso en su lugar a una de sus seguidores en Instagram, quien le sugirió que necesitaba tener más hijos. En su feed de Instagram compartió un screenshot del mensaje que le mandó esta persona, que dice lo siguiente:

Hola Amy, solo me gustaría decirte ¿no estás un poco atrasada con respecto a otras personas famosas que están teniendo cuatro bebés cuando tienen 20 años? Tú solo tienes uno, es tan lindo, creo que tu cuerpo está bien para tener más. Me gusta que tengas una vida divertida, pero no seas egoísta con tu vida. Acelera el ritmo que deberías haber estado embarazada de nuevo como ayer, si necesitas ayuda para perder peso, puedo ayudarte.

Ante este mesaje de una de sus seguidoras, Amy Duggar escribió un extenso mensaje en sus redes sociales para responderle a esta persona y además, para contar que su cuerpo había pasado por mucho después de su primer hijo por cesárea y aún, se está recuperando. "¡Uf! Ok, sólo voy a dejar esto aquí, traté tanto de no publicar esto, pero, literalmente tuve que decir lo que pensaba (¿Cuándo no?) Este es un mensaje que recibí ayer. ¡Creo que lo que realmente me afectó fue el hecho de que esta total extraña aparentemente conoce mi cuerpo tan bien y literalmente, me dice que mi cuerpo está bien para tener más hijos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La influencia Amy Duggar mencionó que estaba asombrada de que alguien tenga la audacia de escribir estas palabras a otra persona, "quiero decir, ¿quién en su sano juicio dice: 'creo que tu cuerpo está listo para sacar más niños' a un total extraño?".

Esto es para todos las 'Karen ahí fuera'. Mi cuerpo ha pasado por mucho y me dio el hijo más dulce de todos. Sí, por supuesto que valió la pena. Pero todavía necesito curarme, las cesáreas no son una broma y el vértigo es muy duro para mí. A veces todavía me mareo, pero cada día me hago más fuerte.

Amy Duggar dejó muy en claro, que el cuerpo de una mujer no es una fábrica

Amy Duggar continuó contando: "también estoy cansada ¿¡alguien más!? Esta pandemia ha sido tan dura para muchas personas y mi negocio ha sufrido un golpe como tantos otros. Necesito estar en mi juego A, necesito darlo todo. Necesito ser creativa y concentrarme, los niños son una bendición, pero no puedo imaginarme estar embarazada de nuevo ahora mismo. Estaría desmotivada, estresada y no en un buen espacio mental y está bien admitirlo".

La celebridad de televisión manifestó ser una mamá muy práctica, pero también quiere darle a su hijo toda su atención. "¡Esta etapa para niños pequeños es increíble y no quiero perderme nada! El cuerpo de una mujer no es una fábrica, sí, nuestros cuerpos pueden hacer cosas milagrosas, nuestros cuerpos pasan por mucho. Soy hija única y creo que crecí bien. ¡Salud a las mamás que deciden tener un hijo!"

Honestamente, estamos tambaleándonos sobre esa idea, algunas mujeres están diseñadas para no tener familias numerosas, yo soy uno de ellas. Demasiado ruido, caos, simplemente no es para mí. ¡Pero felicitaciones a las mamás que lo hacen! Dios te dio una fuerza sobrehumana, en el fondo, aunque de alguna manera me aterroriza, me encantaría acoger o adoptar, es agotador siempre ser comparado con otras personas. Estoy en mis treinta ahora, lejos de ese programa y lo he superado. Simplemente tiene que parar.

Foto: Instagram @amyrachelleking

"Ser comparado me hace sentir que lo que hago en este mundo no es lo suficientemente bueno. Hablemos de cuándo estás embarazada, todos los cambios hormonales, si estás casada o si tienes una relación que cambia mucho, especialmente en el dormitorio. Todo duele, nuestras caderas se ensanchan y nuestros cuerpos pasan por muchos cambios, así que dale descanso a tu cuerpo. También para aquellos que no pueden tener hijos que siempre están siendo juzgados, porque piensan que algo está 'mal' contigo. Me han juzgado desde mi adolescencia y es muy difícil, para las mujeres que simplemente deciden que la maternidad no es para ellas...detengamos el juego de comparación, mucho amor! y para aquellos que lean todo esto, gracias, ahora sal o algo y tómate un descanso de las redes sociales, dejo mi teléfono y paso tiempo con mi hijo", finalizó Amy Duggar.