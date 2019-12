Amy Winehouse será la estrella que debutará en el Museo Grammy

La primera exhibición de Amy Winehouse en los Estados Unidos debutará en el Museo Grammy en Los Ángeles el próximo mes.

The Recording Academy le dijo a The Associated Press el jueves que los trajes populares de la fallecida cantante británica, incluido su vestido halter usado en su actuación en el escenario final en Belgrado en 2011, letras manuscritas y videos caseros nunca antes vistos, entradas de diarios y más de la familia El archivo personal compondrá "Más allá del negro: el estilo de Amy Winehouse". La exhibición se inaugurará el 17 de enero y se extenderá hasta el 13 de abril.

Winehouse murió el 23 de julio de 2011 en su casa de Londres por envenenamiento accidental con alcohol a los 27 años. Solo lanzó dos álbumes, "Frank" y "Back to Black", pero tuvo un tremendo impacto en los fanáticos de la música y sus compañeros, siendo elogiada por su voz de jazz y letras honestas. Ganó cinco Grammys en el show de 2008, al que no pudo asistir porque fue rechazada por una visa de trabajo de Estados Unidos.

La cantante, cuyos éxitos incluyeron "Rehab" y "Sabes que no soy bueno", también era conocida por su aspecto distintivo, incluido su peinado de colmena, delineador de ojos de gato, zapatos de ballet, tatuajes y más.

"Amy siempre le dio crédito a mi madre, su abuela Cynthia, como una gran influencia, tanto estilísticamente, como le enseñó la importancia de arreglarse y tener una mirada, y musicalmente", dijo el padre del cantante, Mitch Winehouse, en un comunicado. "Le gustaba llamarme" Sinatra conduciendo un taxi "y el lado de la familia de su madre también eran músicos. Amy no solo trajo su regalo de la música al mundo, sino también su moda. Estamos ansiosos por que la gente vea su espíritu audaz y hermoso a través de todas las formas de su creatividad ".

La exhibición también incluirá vestidos hechos a medida, pero nunca usados por la estilista de Winehouse, Naomi Parry, para la gira cancelada del festival de verano de 2011 del cantante; El vestido amarillo Preen de Winehouse y el bolso Moschino en forma de corazón de cuero rojo de los Premios BRIT 2007; El atuendo Grammy 2008 de Winehouse diseñado por Dolce & Gabbana; colecciones cápsula diseñadas por Winehouse para la línea de Fred Perry, que incluyen una chaqueta de sarga de algodón negra estilo universitario con mangas de cuero gris con monograma con "Amy" en la parte delantera; y una chaqueta de punto con estampado de leopardo estilo mohair de Dolce & Gabbana que Winehouse fue fotografiada usando dejando uno de sus lugares favoritos, el Hawley Arms Pub, en Camden, Londres.

"Tenía una visión clara de quién era y qué quería que el mundo viera", dijo la estilista de Winehouse, Naomi Parry, en un comunicado. “Trabajar con Amy fue uno de mis momentos más gratificantes y creativos en mi carrera. Estoy emocionado de que el mundo finalmente vea los looks que creamos para lo que habría sido su gira de festival de verano de 2011 ".

Muchos de los artículos se subastarán para beneficiar a la Fundación Amy Winehouse, que trabaja para prevenir los efectos del uso indebido de drogas y alcohol en los jóvenes. La subasta se llevará a cabo en Julien’s Auctions en Beverly Hills, California, del 6 al 7 de noviembre de 2021.