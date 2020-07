Amybeth McNulty da detalles de como fue elegida para interpretar Anne with an E: "tuve que hablar con árboles y flores"

Anne with an E se ha convertido en una de las series más queridas y populares de los últimos tiempos en Netflix, y es debido a su forma de tocar temas controversiales a través de una niña huérfana que lucha por un mundo sin injusticias, que personas de todas las edades han quedado encantados después de verla.

Sin duda sus personajes son pieza clave en el éxito de Anne with an E, su protagonista Amybeth McNulty (Anne) fue totalmente aceptada por la audiencia, por su gran interpretación de la querida Anne, por el que la actriz ganó en los premios Canadian Screen Awards a la Mejor Actriz Principal en 2019 ¿Cómo obtuvo este papel?

Moira Walley-Beckett es la productora y escritora de la adaptación de la serie basada en "Anne of Green Gables" (Ana la de Tejas Verdes), una serie de novelas canadienses publicada por primera vez en 1908. Walley-Beckett y Amybeth Mcnulty realizaron un sinfín de entrevistas para promocionar la serie cuando se estrenó en 2017, donde revelaron los primeros detalles de Anne with an E.

Amybeth McNulty ganó en los premios Canadian Screen Awards a la Mejor Actriz Principal en 2019 | CBC

En una entrevista para BackstageOL, Walley-Beckett y Amybeth McNulty señalaron que conocieron la historia de "Ana la de Tejas Verdes" cuando eran pequeñas, ya que esta serie de libros es parte de la cultura popular de Canadá.

Respecto a cómo realizó su audición, Amybeth mencionó que primero mandó un video a la producción y luego fue invitada a Toronto, Canadá, para hacer una "audición normal"

Nos sentamos en el piso y conversamos un poco e hicimos ese tipo de proceso de audición recuerda.

Anne with an E es una serie disponible en Netflix | CBC

Amybeth le dije a Walley-Beckett que en ese momento la productora le pidió ir a "una aventura", y se trasladaron a otro lugar donde continuó su audición, esta vez hablando con los arboles y flores, algo típico de la pequeña Anne en la serie.

y luego dijiste como 'vamos a una aventura', y luego fuimos a una mansión donde estaba hablando con flores y árboles, y tomando ramitas para construir tronos; y así mucha improvisación seráfica

Explica Amybeth, mientras que Walley-Beckett señala riendo "solo fue la clásica audición."

Esta es una historia emocional, afirma el entrevistador, quien les compartió que cuando se enteró que iba a entrevistarlas se dijo a sí mismo que quería llorar "porque son adorables, lo siento mucho por ella, pero es un papel emocional."

Amybeth utilizó pelucas cuando Anne debe cortarse el pelo | CBC

"Definitivamente no, creo que realmente tienes que ir a un lugar muy oscuro y usar ese tipo para sacar eso; es una especie de compromiso completo y puede llevarme un tiempo cada vez que hacemos escenas realmente tristes en las que estás como sollozando, me lleva un tiempo salir de ellas, pero fue una muy buena experiencia para mí a pesar de eso, porque yo no había hecho eso antes", dijo Amybeth

McNulty señaló que esperaba que a las personas les encantara Anne with an E y que les ayudara a relacionarse con los personajes.

hay mucha conversación en el mundo en este momento sobre el feminismo y la paridad e igualdad de género y los prejuicios contra las personas que vienen de lejos, por lo que es genial ser parte de esa conversación, agregó.

Netflix y CBC cancelaron la serie en 2019 | CBC

Señala que en un momento sintió celos por el vestuario de las demás chicas de la serie, porque mientras ella usaba botas y flores, ellas usaban vestidos de época muy hermosos.

Amybeth le reveló al entrevistador que ella usa palabras "grandes" al hablar tal como Anne Shirley en la serie.

Amybeth fue elegida entre un casting de aproximadamente, 1800 niñas en tres continentes que audicionaron para el papel principal en Anne with an E. De acuerdo a la productora, la decisión de elegir a McNulty fue por su gran capacidad de hablar, ya que su diálogo era "increiblemente grueso, dinámico y hermoso."

Además, Walley-Beckett describe a Amybeth como "luminosa, transparente, inteligente, conmovedora y emocional."

Moira Walley-Beckett y Amybeth McNulty | Instagram

Amybeth McNulty nació el 7 de noviembre de 2001 en donegal, Irlanda. Actualmente tiene 18 años de edad. También ha actuado en las series de RTÉ One Clean Break y Agatha Raisin, y en la serie de BBC The Sparticle Mystery.

Asimismo, actuó en la película Morgan como personaje principal a la edad de 10 años. Participó en la película Maternal dirigida por la actriz Megan Follows (quien también interpretó a Anne Shirley en la película de 1985 de Ana de las tejas verdes) como Charlie McLeod, esta película se encuentra en proceso de posproducción. Los fanáticos de la serie casi juntan un millón de firmas para la renovación de Anne with an E.

