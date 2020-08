Amybeth McNulty, protagonista de "Anne with an E", cautiva a sus fans al posar en traje de baño

Amybeth McNulty, quien interpretó a la adorable e inocente "Anne Shirley" en la aclamada serie "Anne with an E", compartió en su feed de Instagram unas imágenes donde se le ve de lo más contenta y relajada en un lago. La actriz irlando-canadiense cautivó a sus más de 3.8 millones de followers en la red social antes mencionada, al posar para la cámara en traje de baño.

"Riendo con los peces", expresó la protagonista de "Anne with an E" en su post, que en cuestión de horas flechó los corazones de sus fans y obtuvo muchos elogios. "Eres absolutamente angelical", "linda", "perfecta", "pero, ¿por qué no soy tan hermosa como tú?", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz Amybeth McNulty.

En las fotos y en el video que Amybeth McNulty, podemos verla luciendo un bikini de tanga negra y top azul. Sin duda alguna uno de sus mejores atractivos tomó gran protagonismo: ¡su sonrisa!

Cabe mencionar que además de su rol como "Anne Shirley", la joven actriz Amybeth McNulty participó este 2020 en la película "Maternal" como "Claire McLeod", película dirigida por Megan Follows, quien protagonizó la versión de 1985 de "Anne with an E". Después de terminar el rodaje, el film se encuentra en etapa de postproducción.

La protagonista de "Anne with an E" tiene más de 3.8 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @amybethmcnulty

El 25 de noviembre de 2019 se anunció que la tercera temporada de "Anne with a E" sería la última y su lanzamiento en Netflix sería el 3 de enero del 2020. Aquel noviembre la actriz irlando-canadiense Amybeth McNulty compartió una emotiva despedida de su personaje de "Anne Shirley".

Querida Anne, no creo que alguna vez esté lista para decir adiós, pero como dice el refrán, todo debe llegar a su fin. Gracias por enseñarme, crecer conmigo y amarme. He tomado muchas partes de quien eres en mi vida.

"Anne me ha enseñado cómo ser valiente, cómo ser fuerte, cómo amar sin pedir disculpas y cómo abordar tantos obstáculos diferentes en la vida. Ella es mucho más que palabras en papel. Ella realmente es parte de quien soy ahora, y la llevaré conmigo para siempre. No puedo negar que estoy desconsolada, pero estoy más que agradecida, una parte tan grande de mi infancia está documentada".

Millones de fans esperan una cuarta temporada de "Anne with an E". Foto: Instagram @amybethmcnulty

Amybeth McNulty se refirió al elenco y todo el equipo de producción de "Anne with an E", como su segunda familia. "Todos y cada uno de ustedes me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy, solo puedo esperar haberlos hecho sentir orgulloso de alguna manera. Todos ustedes son personas tan notables y nunca podré agradecerles lo suficiente, por favor mantengase en contacto".

Y a ustedes, los espectadores, los que nos han apoyado estos últimos años, puedo decir esto ahora, pero en esos días duros, fríos y estresantes solo viendo el efecto que tiene este programa en ti o cómo hizo que tu día realmente me empujara, puedo decir sinceramente que esos días difíciles fueron más que valiosos para ti.

"Extrañaré este espectáculo con todo mi corazón, y nunca olvidaré este viaje. Mi infancia fue buena, gracias a todos ustedes", resaltó la actriz Amybeth McNulty. Al día de hoy no se sabe el motivo por el cual "Anne with a E" fue cancelada y la tercera temporada fue la última, dejando muchas preguntas a los fans sobre los diversos personajes. Supuestamente la cancelación se debió a la ruptura del trato entre CBC y Netflix para trabajar en conjunto en series de televisión, ya que CBC supuso que Netflix representaba un deterioro en la industria local canadiense.

