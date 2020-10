Amybeth McNulty, protagonista de Anne with an E, deja claro que no votará por Donald Trump en las elecciones

Estados Unidos.- Amybeth McNulty, la protagonista de la famosa serie de Netflix, Anne with an E, ha mostrado abiertamente su desaprobación para Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, quien busca ser reelegido en las próximas elecciones en el mes de novoembre.

Amybeth McNulty, debido a su participación en la serie de Anne with an E, se ha convertido en una persona muy influyente en la sociedad y sus opiniones pueden tener gran impacto entre sus seguidores, lo que resulta poco favorable para Trump, que la actriz anuncie su disgusto por candidato republicano.

Cabe recordar que la actriz nacida en Irlanda, desde hace tiempo viene mostrando su descontento por Donald Trump, incluso en las elecciones del 2016, Amybeth tuiteó en reiteradas ocasiones en contra del entonces candidato a la presidencia, hasta lo mencionó en Twitter pidiéndole que la bloqueara.

Aunque la actriz no menciona nunca abiertamente su apoyo a Joe Biden, deja muy en claro que no votaría por Doanld Trump.

En uno de sus tuit del 2026, McNulty escribió: "Esta elección es increíblemente estresante, por favor, no Donald Trump".

La actriz irlandesa con nacionalidad canadiense suele involucrarse en temáticas de interés mundial y en consecuencia con eventos que ocurren en Estados Unidos, asimismo también ha luchando por los derechos de las mujeres y a favor de la interrupción legal del embarazo.

Por otro lado, varias celebridades han manifestado su apoyo a los candidatos a la presidencia, tal en el caso de Madonna y Jennifer López, quienes han mostrado su poyo por Joe Biden.

Mientras que el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, también se manifestó en el 2015 en contra del Donald Trump, luego de que el candidato calificó de “violadores” a los latinos.

Hace pocos días volvió a mostrar su descontento por el actual presidente, al decir en un entrevista para CNN, que su opinión hacia el presidente era la misma que en el 2015.

[Mi opinión] No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al “sueño americano” como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir, señaló el campeón mexicano.