Ana Araujo responde FUERTE a rumores de su supuesto divorcio con el actor sinaloense Pablo Lyle

México. Ana Araujo le habría pedido el divorcio a Pablo Lyle, se comentó días atrás en varios portales de noticias, puesto que tras el problema legal que enfrena él en USA se habría deteriorado su relación.

Sobre el tema ni Pablo Lyle, ni Ana Araujo habían comentado nada hasta ahora, pero es ella quien en Instagram escribe un fuerte mensaje con el que estaría respondiendo sobre su supuesto divorcio con el actor de telenovelas mexicanas como La sombra del pasado.

Ana Araujo subió a sus historias en Instagram una foto de su rostro y en un breve texto escribe: "Martes de: Dejemos de leer ma…”, sin entrar en más detalles, además agrega una figura de un corazón.

Foto de Instagram

Y es que también trascendió días atrás que Ana estaría saliendo con un futbolista, incluso habrían sido captado juntos disfrutando mutuamente, pero tras ser buscada por distintos medios de comunicación, Ana no ha sido localizada ni abordada por ellos.

Una revista de circulación nacional publicó además que Ana Araujo, originaria de Mazatlán, Sinaloa, y madre de los hijos de Lyle, ambos casados desde 2014, podría estar buscando el divorcio del actor, sin embargo, él se habría negado a dárselo.

Lyle, originario de Mazatlán, permanece en arresto domiciliario en Miami, Florida, USA, tras el altercado vial en el que se vio involucrado tres años atrás y donde el hombre a quien golpeó en la vía pública perdió la vida.

Respecto al juico de Pablo Lyle por homicidio involuntario, ahora se sabe que podría llevarse a cabo el próximo 5 de julio, esto luego de siete ocasiones en que ha sido aplazado por distintos motivos, entre ellos la pandemia por la COVID-19.