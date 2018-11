Ana Bárbara y Christian Nodal aclaran rumores de supuesto romance

Christian Nodal ha manifestado tanta admiración por Ana Bárbara, que en algunos medios de comunicación se ha dicho que el cantante de 19 años de edad está enamorado de la cantante.

Mismos comentarios que la artista, de 47 años de edad, toma como chascarrillo pues dice, lo que existe es admiración profesional, motivo que los llevó a trabajar en “Solos”, sencillo que se estrenó recientemente. “Es un artista muy lindo, muy talentoso y existe una admiración mutua", expresó Ana Bárbara.

Ha sido todo un privilegio trabajar con un colega de una nueva generación, con un potencial enorme y mucha energía. De personas como él se aprende muchísimo, de ese espíritu de querer hacer las cosas bien a su edad, y que a pesar de ser exitoso no pierde los pies de la Tierra, pues sigue siendo una persona muy sencilla.

Ana Bárbara agregó que la melodía es de su inspiración, así como la idea de grabarla con uno de los artistas del momento en el rubro del regional mexicano.

“Desde que escribí este tema me di a la tarea de buscar a Christian. Realmente tenía muchas ganas de interpretarla con él porque me di cuenta de que tiene una voz privilegiada y toca muchas fibras“, recalcó.

Por su parte, Christian Nodal enfatizó la fascinación que siente por la cantante de melodías como “Lo Busqué” y “La Trampa”.

Me encantó la invitación para el dueto, Ana Bárbara es una artista que respeto muchísimo y me encanta su trabajo. Creo que es un tema con el que todos podemos sentirnos conectados porque todos hemos pasado por situaciones en las que no sabemos si seguir por nuestro bien con la relación laboral, sentimental o familiar.