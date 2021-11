Ana Bárbara canta a las mujeres que han tenido "Mala racha", al enamorarse del hombre incorrecto

¿Eres de las mujeres que se han enamorado del hombre incorrecto? Aunque te hayan roto el corazón en mil pedazos, ¿sigues creyendo que el hombre ideal llegará a tu vida? La nueva canción de Ana Bárbara es ideal para ti.

La cantante y compositora mexicana, originaria de Río Verde, San Luis Potosí, lanza su nuevo sencillo "Mala racha", una canción en el género mariachi-huapango, un tema de desamor, pero con un esperanzador mensaje, el cual está acompañado del ritmo de los violines.

"Mala racha" cuenta precisamente esa historia, la de una mujer que se enamora del hombre equivocado, sin embargo, está convencida fervientemente que el hombre correcto finalmente llegará.

Esta canción tiene un significado muy especial para Ana Bárbara, ya que escribió la letra junto a su hijo mayor Emiliano Gallardo Ugalde, además la producción estuvo a cargo de ella.

"Y sé, porque mi madre muchas veces me lo repetía, ese cabrón te va a envolver con sus mentiras me decía, que en el amor debía buscarme a alguien con otro corazón, que no me haga llorar, un gran amor que arranque todo este sufrimiento, un gran amor, de esos que dicen que se dan y dan amor del bueno", canta Ana Bárbara.

"Mala racha" es otro de los adelantos de lo que será el nuevo álbum de estudio de Ana Bárbara, el cual será lanzado a mitad de 2022; dicha producción discográfica contiene asombrosos duetos con Christian Nodal, Paquita la del Barrio, Bronco, entre otras sorpresas.

El video musical de esta nueva canción fue grabado en Guadalajara, Jalisco y dirigido por Manuel Gayosso; se trata de un tributo a la herencia mexicana de Ana Bárbara, recreando el corazón de la cultura del Mariachi.

Ana Bárbara es una de las pocas cantautoras en lograr el reconocimiento del público a nivel internacional. Además de México y Estados Unidos, cuenta con miles de fans en todos los países de Latinoamérica.

Durante sus más de 20 años de trayectoria artística ha destacado en diferentes géneros musicales, desde mariachi hasta pop, pasando por banda sinaloense, grupero y balada romántica, con millones de discos vendidos.