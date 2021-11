Ana Bárbara como una verdadera bandida con traje pegadito y tejana seductora

Ana Bárbara de 50 años de edad vuelve a sacar su lado más encantador y es que se puso un vestuario grupero espectacular en color negro con el que parece una verdadera bandida, pues para la famosa verse bien siempre ha sido prioridad por lo que este outfit hizo que sus fans se quedaran con el ojo cuadrado.

Fue un traje pegado con mucho brillo con el cual la intérprete de Que Poca, presumió su físico de diosa el cual ha mantenido todos estos años con mucho ejercicio, además de una buena alimentación con la que deja en claro que la disciplina es la clave para cumplir cualquier objetivo.

Por si fuera poco Ana Bárbara lució una espectacular tejana con la cual manifiesta demasiada presencia, algo que siempre le ha encantado a sus seguidores pues se ve guapísima, pero sobre todo como una verdadera representante de la música mexicana.

"Preciosa Ana Barbara . Ojalá y me atraparas Amor . Sería muy feliz contigo", "Cuando vengas a Rioverde seguro me atrapas", "Te esperaré #Bandido, tu y el mío tiene algo pendiente los dos te adoro @anabarbaramusic", "A mí no me engañas, tu ya atrapaste a un Bandido que acabó con tu #MalaRacha Oye que por cierto, que buena está la canción!!", le escriben a Ana Bárbara en su foto.

Ana Bárbara muy coqueta con su traje de Bandida/Instagram

Otra de las cosas por las que Ana Bárbara es muy querida por sus fans ha sido por ser una persona muy real y prueba de ello es como se ha mostrado en el programa Tengo Talento Mucho Talento, donde el público no solo ha conocido a la artista, sino a la mujer de gran corazón que siempre ha sido mucho antes de ser famosa.

Una mujer de mucho amor

Sin duda alguna algo que recuerdan los fans de Ana Bárbara fue el día que rescató a su perrita Luna quien estaba abandonada en una gasolinera y hoy en día es un miembro más de su familia, pues la cantante mexicana asegura que la conexión entre las dos se dio de inmediato, por lo que ha dicho en algunas campañas que adopten y no compren pues sabe que hay muchos perros en situación de calle.

Leer más: El actor que lloró al recibir varios trajes de parte de Carmen Salinas para una obra de teatro