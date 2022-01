Ana Bárbara como una verdadera flor de capomo al aparecer con exuberante bañador

Ana Bárbara de 51 años de edad, lució como una verdadera flor de capomo en redes sociales y es que ella sigue disfrutando de la playa por su cumpleaños, prueba de ello fue la foto que compartió en sus redes sociales, donde se le ve con un bañador de dos piezas con el que desbordó locura total.

"De esos momentos en que agradeces al Todo Poderoso y al Universo, los Benditos “RAYOS DEL SOL”, escribe en su foto la guapa Ana Bárbara quien alcanzó miles de likes por lo tremenda que se ve en la imagen desde la playa.

En la foto se puede ver a la cantante mexicana con un bañador de dos piezas en distintas tonalidades, la parte de arriba era en color blanco con figuras de flores los cuales la hacían verse de lo más coqueta, mientras que la parte de abajo era naranja dándole un bello contraste a la foto.

Como era de esperarse los fans de Ana Bárbara no solo reaccionaron a su outfit playero, también lo hicieron a su físico tan perfectamente cuidado, pues como ya lo saben esta famosa no solo ama hacer ejercicio, también comer muy bien, es por eso que se ve divina como siempre.

"Wow! Tienes una figura espectacular, te ves super hermosa y super buena!", "Deliciosamente hermosa, eres una diosa perfecta", "Toda una gran señora y muy hermosa", "Opacando el mar con tu hermosura como los buenos vinos cada día más hermosa", le escriben a Ana Bárbara en la foto.

Para quienes no lo saben la famosa siempre ha vivido una vida muy tranquila, alejada de los escándalos y cuando los hay de inmediato los enfrenta, pues no le gusta que empiecen a crecer, por lo que de inmediato sale a arreglarlos, además ella prefiere hacer cosas buenas no únicamente para el beneficio de su vida personal, sino para su carrera.

Cabe mencionar que ahora sus fans esperan con ansias que en este 2022 se lleve a cabo su boda con Ángel Muñoz quien está muy enamorada y con quien lleva varios años de relación y alejada del ojo público, pues eso les ha permitido seguir adelante.

