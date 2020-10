Ana Bárbara con sensual outfit de cuero como el de Gatúbela

Ana Bárbara sabe muy bien como robarse un buen show y también la mirada de sus seguidores en Instagram, ya que la cantante de 49 años, originaria de San Luis Potosí desató la locura con un traje de cuero en color negro con el que no dejó nada a la imaginación+, debido al cuerpazo que tiene.

A pocos meses de cumplir 50 años, Ana Bárbara lejos de vestirse como una señora un poco más tapada, hace todo lo contrario, pues le gusta exhibirse en todo momento con sus acaloradas fotos, con las cuales deja a más de uno helado, basta con ver la cintura tan pequeña que tiene, además de un abdomen de acero.

Fue con un pantalón de cuero negro, además de una blusa de tirantes hecha de mismo material que la parte que lució abajo, con la cual Ana Bárbara brilló en Instagram, además se combinó todo con un abrigo y un sombrero muy típico de ella, pues le encanta ponérselos para cualquier ocasión, con todo el outfit Ana Bárbara parecía una bella Gatúbela.

La foto alcanzó más de 19 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que es una mujer demasiado ardiente, pues siempre que publica una foto, Ana Bárbara causa todo tipo de reacciones, debido a lo sensual que se mira.

"Reina de Reinas, emperatriz de la música mexicana, la única que está calificada para darte #ElConsejo, te amooooo @anabarbaramusic", "Hermosa bella preciosa linda bonita etc etc etc...", "Entonces que ana? Vamos por unos tacos o que?", "Hola Ana Barbara, me encantan tus canciones.. Saludos", "Que chulada de mujer estas preciosa anita;qué tengas un lindo día corazón", le escriben a Ana Bárbara en su publicación.