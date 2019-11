Ana Bárbara con vestido moderno presume su encantador trasero

Ana Bárbara vuelve a dejar con la boca abierta a sus fans y es que apareció de lo más atrevida en redes sociales con un vestido muy moderno el cual dejó al descubierto una parte de su trasero, dejando en claro que le encanta el ejercicio para verse espectacular.

Fueron más de 38 mil likes los que recibió la interprete de Bandido, quien es toda una celebridad no solo por su música, sino por el cuerpo de infarto que se carga y es que en algunos siempre está presumiendo su plan alimenticio el cual la mantiene en forma.

"Qué cuerpecito hermoso saludos hermosa", "Que belleza! Me encanto tu vestido! ¡Siempre me dejas con la boca abierta! Que buen gusto tienes!", "Belleza, elegancia y hermosa voz, cómo no me voy a enamorar de ti", le escribieron a la grupera.

Recordemos que Ana Bárbara es una mujer con compromiso, ya que se encuentra de novia con un caballero mucho más menor que ella y aunque no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, ya se le ha visto en algunas ocasiones con ella, pero la cantante trata de mantener un perfil bajo con él, por lo que muchos están decepcionados ya que no podrán tener una cita con ella.

Cabe mencionar que la guapa mujer es parte del programa Tengo Talento Mucho Talento, donde comparte créditos con Chiquis Rivera, quien se encuentra en el ojo del huracán debido al pleito que enfrenta con Frida Sofía, con quien se dijo de palabras después de terminar la gala, Los Premios de la Radio.

Y es que Chiquis no estuvo para nada contenta como la hija de Alejandra Guzmán trató a Lupe Esparza en una alfombra roja, pero todo se descontroló en el hotel donde Frida no se dejó de la también grupera.