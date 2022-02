Ana Bárbara da clases de cumbia a su hijo Chema y así reacciona el chico

Ana Bárbara de 51 años de edad llenó de ternura las redes sociales, esto después de haberse puesto a bailar con su hijo José María a quien le dio clases de cumbia, pues como ya lo saben ese género le fascina a la artista quien domina muy bien los pasos.

En el video se puede ver Ana Bárbara sacando los pasos prohibidos para después mover a José María quien lejos de disfrutarlo al parecer no fueron de su agrado y es que le pudo haber sido complicado seguirle el paso a la intérprete de Bandido quien contario a su retoño se ve de lo más feliz.

"@chema._official dejando el alma en la pista #NadieMeVeraLlorar versión en vivo disponible ya en todas la plataformas digitales!", escribe la famosa en el video donde le llovieron comentarios de todo tipo, desde lo grande que se ve José María, hasta lo divertida que es como madre.

"No e parado de escucharla me e encanta, amo tu voz todo de ti #nadiemeverallorar", "Chemita me hace acordar a mi hijito de 14 años cuando lo saco de la compu y lo hago bailar conmigo, igual de entusiasmado", "No he escuchado esa canción, voy corriendo a buscarla, y el Chema con toda la actitud para bailar", "Ese niño está igual que El mio ya es un joven pero yo soy bien bailadora y me hace caras cuando lo agarro Para bailar", escriben los fans.

Para quienes no lo saben la cantante mexicana a pesar de trabajar mucho ya sea en giras o programas, trata de pasar el mayor tiempo con sus hijos, pues le encanta divertirse con ellos, quienes además son muy populares en sus publicaciones, pues aunque no lo crean siguen al pie de la letra las locuras de su madre.

Hay que mencionar también que Ana Bárbara es querida por mostrarse tal cual es, ya que en algunos de sus videos se le puede ver en fachas o sin maquillajes demostrándole a sus seguidores que es una mujer común y que no todo tiene que ser glamour, pues es muy cansado para ella, pero siempre saca lo mejor de ella.

Leer más: Yanet García de encaje rojo y zapatillas negras como un exquisito chocolate