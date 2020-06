Ana Bárbara defiende a Vanessa Guzmán de ataques con Cynthia Klitbo

Quién esta segura que Vanessa Guzmán es una buena mujer y lo afirma con los ojos cerrados es Ana Bárbara pues ambas han mantenido una estrecha amistad por años, incluso son comadres, por lo que la grupera esta de lado de la actriz, pues como todos saben ha sido criticada por Cynthia Klitbo asegurando que es una mala mujer.

Con un emotivo mensaje Ana Bárbara dijo todas las virtudes que tiene Vanessa Guzmán de 42 años, y una de ellas fue la alegría que siempre derrocha cuando están juntas, además la apoyó ante todas las adversidades que atreviese en estos momentos.

"¡De esas tardes en las que ir a lavar ropa al río, nos sanó!! Comadre querida @vanessaguzmann porque son años los que llevamos de alegrías y uno que otro momento que la sonrisa se nos quitó Pero, sabemos que se sellaron con los mas valiosos sentimientos los lazos de nuestro corazón", dice parte del mensaje de la cantante.

Además Ana Bárbara dejó en claro que cuando murió su hermana, Vanessa Guzmán estuvo ahí para apoyarla, pues como algunos sabrán la mujer originaria de Ciudad Juárez había pasado por una situación parecida, por lo que no dudó en brindarle la mano a la cantante cuando sufrió la perdida.

"Gracias siempre por aquellos inolvidables tiempos en los que me compartiste tus herramientas para poder calmar mi dolor, Sabes que también aquí me haz tenido y me tienes y que lo que no nos ha matado es sin duda, lo que nos FORTALECIÓ," finaliza el mensaje de la grupera.

Cabe mencionar que otras celebridades se han quejado de la manera de trabajar de Vanessa Guzmán en las telenovelas, pero la que más resaltó y dijo la razón por la cual no le agrada la actriz fue la de Cynthia Klitbo, quien dijo en otra entrevista que su hija Elisa Fernanda recibió un desplante por parte de su excolega en una telenovela.

Entonces los niños del público llegaban contigo y los corrías con un guarura a un niño de tres, cuatro años y se lo hizo a mi hija de dos años siete meses, no esperes que yo hable bien de una persona así, dijo Cynthia Klitbo para el programa Hoy.

