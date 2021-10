Ana Bárbara honra la memoria de su hermana Marissa Ugalde; se cumplen ya 20 años de su muerte

La cantautora mexicana Ana Bárbara conmemoró el aniversario luctuoso número 20 de su hermana Marissa Ugalde, publicando un emotivo video con imágenes inéditas, acompañado de la canción "Mar", tema musical de su autoría que dice: "mar te llevaste mi esperanza, con la fuerza que llego hasta tu orilla esa mañana, no me dejaste casi nada, solo tengo mi tristeza acompañándome en tu playa".

Ana Bárbara mostró un poco cómo fue la vida de su hermana Marrisa Ugalde. "Ya hoy pasaron 20 años, el dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar ni con todo el llanto".

Sin embargo, en mi alma y corazón te llevo para no extrañarte tanto, te amo hasta el infinito y más allá ❤️.

Su amiga la cantante y actriz Maribel Guardia, escribió en esta emotiva publicación: "suspiros al cielo". Por su parte Cristy Solís, esposa del cantautor Marco Antonio Solís "El Buki", le mandó este mensaje: "hay comadre, que fuerte, es un dolor con el que se tiene que vivir, estoy segura de que cuida de ti todos los días".

¿Cómo murió la hermana de Ana Bárbara?

Marissa Ugalde murió a los 26 años de edad en un aparatoso accidente automovilístico; la tragedia que enlutó a la familia de la cantante ocurrió en octubre del 2001.

En el programa "Historias Engarzadas" que se transmitía en TV Azteca, Ana Bárbara contó que estaba en unos ensayos para un concierto, cuando de un momento a otro, recibió una llamada telefónica de su mamá, la señora María de Lourdes Motta.

"Cuando mi mamá me dice, 'Marisa', le dije: '¿Marissita?', me respondió: 'no, Marissa tu hermana...se mató". Ana Bárbara no podía creer la impactante noticia que le había dado su progenitora.

"Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo".

La llamada "Reina grupera", ha manifestado en sus redes sociales que cuando algo se le complica, "pienso en lo que tú harías y encuentro una amorosa salida, ha sido difícil vivir sin ti, pero te tengo en mis pensamientos, ahí vives y no hay nada que lo impida, te amo ayer, te amo para siempre".