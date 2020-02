Ana Bárbara le calla la boca a Arturo López Gavito en La Academia

Tremenda polémica se vivió en el concierto de La Academia después de que Ana Bárbara quien acudió como invitada, terminara de dar una presentación en el programa y es que mientras le daba las gracias a Adal Ramones, arremetió en contra de Arturo López Gavito.

"Gracias Adal por aquella oportunidad aunque algunos consideran que esa canción es una porquería, salió de este corazón bandido ojala y aprendan cuando den una critica a respetar la obra, no importa que no nos guste no podemos ofender, una cosa es criticar y otra cosa es ofender...", dijo la cantante.

Recordemos que el juez criticó el tema de la grupera cuando la alumna, Angie Flores, decidió cantarla en uno de los conciertos pasados tachando el tema de horrible, por lo que Ana Bárbara no se quedó callada y lo puso en su lugar.

Es una canción realmente espantosa, es una canción horrible no entiendo es como de película de Clavillazo una cosa horrible, dijo Arturo en una de sus criticas.

De esta manera le respondió #AnaBarbara a Arturo López Gavito en #LaAcademia por criticar su tema Lo busqué hace unas semanas. pic.twitter.com/682aw3wKOR — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) February 17, 2020

Mientras tanto los internautas aprovecharon el momento para apoyar a la famosa bandida quien no se deja de nadie.

"Bien por Ana Barbara, fue de pésimo gusto el comentario de ese juez", "Yo no soy fan de Ana barbara pero respeto su trayectoria y como se ha mantenido en este medio después de muchos años, me gusto como se defendió", le escribieron.

Cabe mencionar que está temporada de La Academia se ha vuelto una de las más polémicas debido a los enfrentamientos que han ocurrido en los últimos meses.