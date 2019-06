Ana Bárbara llora por su papá mientras su hermana se quita la ropa

Un nuevo escándalo surgió en el mundo del espectáculo pues hace unos días Ana Bárbara rompió en llanto en una conferencia de prensa cuando le preguntaron por su padre y aunque no se dijo si entre ambos había un problema fue el señor quien rompió el silencio.

Pero quien esta quitada de la pena y mantiene una excelente relación con el señor es la hermana menor de la cantante, Esmeralda Ugalde, quien ha desatado la locura al aparecer de lo más ardiente en bikini mostrando el tremendo cuerpazo de la mujer.

Hace unos días la también conductora compartió una foto en bikini donde alcanzó más de 13 mil likes y cientos de comentarios por parte de sus fans quienes quedaron impactados por el bello cuerpo que se carga la mujer.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Guapísima, con una figura muy bella y con una gran vibra!!! Te deseo un excelente viernes!!!", "Qué hermosa eres, serias la novia ideal", "Estupenda foto, para un maravillosa chica con un cuerpo genial", fueron algunos mensajes que recibió.

Volviendo a la polémica entorno al señor Antero decidió hablar ante las cámaras para dejar en claro que Ana Bárbara no le dirige la palabra desde hace algún tiempo.

"Que raro que llore, yo también lloro en silencio, pues no me habla, yo no le voy hablar a ella le corresponde poner el pie adelante yo porque. Lo que pasa es que anda trabajando muy duro ella anda en su negocio pues entonces no tiene tiempo de nada me imaginó, ni de dormir yo creo...", dijo el señor.

Por si fuera poco el señor quien ha estado detrás de Ana Bárbara en su carrera artística dijo que lo único que lamenta es ser reconocido ante la prensa, pues no le gusta que se enteren de sus problemas familiares.

"Mira yo lo único que lamento y deberme podido que me hayan conocido los medios hay papás de gentes muy famosas y nunca los mencionan y a mí me traen pa'rriba y pa'bajo, mejor así no sintiera nada de todo lo que hicieran y si quieren cuenta si me llegó a ir que sepa que la quiero y la querré siempre" dijo don Antero para el programa Hoy.

Cabe mencionar que Ana Bárbara pretende realizar una gran gira por lo que está realizando entrevistas para dar a conocer lo que vendrá a su gira más a fondo.