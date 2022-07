Ana Bárbara, luciendo su abdomen de acero a sus 51 años, no le pide nada a las jovencitas

Fue en TikTok en donde se hizo presente y publicó dicho video, luciendo ropa cómoda y al alzarla deja al descubierto el abdomen más plano y aclamado dentro del mundo del espectáculo mexicano, acompañada de Chente Chapitas, "celebrando la ausencia de un tipo que no vale la pena", dijo.

Ese abdomen de acero no tiene comparación y a sus 51 años de edad , Ana Bárbara deja en claro que no le pide nada a las jovencitas , pues luce de maravilla para su edad, debido a que es una mujer que se ha logrado conservar como pocas lo han hecho.

México.- Si de mujeres mexicanas talentosas dentro de la industria de la música se habla, es imposible no hablar sobre Ana Bárbara , una de las máximas exponentes de su género , además, acreedora de una belleza incomparable y un físico de impacto.

Gilberto Coronel Periodista Web

