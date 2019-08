Ana Bárbara no quiere a Chiquis Rivera por joven y polémica

Tal parece que Ana Bárbara no está muy contenta con la llegada de Chiquis Rivera al reality show Tengo talento mucho talento y es que el canal de YouTube, Chisme no like, dijo que la grupera no estaba muy contenta con la llegada de una mujer más joven.

Como algunos saben Ana Bárbara siempre ha sido la única juez femenina del programa, pero ahora la producción decidió integrar a la hija de Jenni Rivera a la emisión para darle un toque más intenso con la llegada de la mujer que podría dar mucho de que hablar.

"Yo la vi de mal humor a Ana Bárbara en los pasillos ahí de la radio, estamos en malas lenguas a la una de la tarde no la vi muy contenta a Ana Bárbara porque le ponen a una mujer mucho más joven, mucho más mediática..., dijo Javier Ceriani.

Mientras tanto Chiquis Rivera ya hizo su debut en el programa y generó varios comentarios de todo tipo pues está siguiendo los pasos de su madre quien empezó en el mundo de la pantalla chica con este tipo de realitys, ganándose el cariño del público.

"La princesa de la banda", "@pepegarza muy Bien Espero ver esta temporada Y sobre todo porque Chiquis y Ana Estarán juntas", le escribieron fans del programa a Chiquis Rivera.

Mientras tanto Ana Bárbara a tenido gran éxito con sus conciertos, pues tras una pausa en su carrera decidió volver con todo, además se encuentra más que bien en todos los aspectos, ya que hace unas semanas se reconcilió con su padre de quien se encontraba separada desde hace un tiempo, pero compartió una foto donde apareció donde dejó en claro que limaron las perezas.

Cabe mencionar que la familia Rivera a estado en el ojo del huracán durante algunos meses, esto después de la boda de Chiquis y su ahora esposo, Lorenzo Méndez, quienes no quisieron prensa el día de su boda, pero un programa de espectáculos reveló donde seria causando tremendo zafarrancho.

