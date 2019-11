Ana Bárbara pide ayuda a sus fans porque la pasa muy mal

La cantautora Ana Bárbara, cantante de éxitos musicales como Lo busqué, Bandido y La Trampa, le pide desesperadamente ayuda a sus fans a través de Instagram porque la pasa muy mal por algo que le sucedió recietemente: ¡perdió su visa!

Ana Bárbara ofrece una recompensa a la persona que le de información de una pequeña maleta que perdió en Beverly Hills, California. Dentro iban artículos personales, pero lo que más lamenta es que su visa también iba entre esas cosas.

A través de un video que coloca en sus redes sociales, Ana Bárbara se muestra desesperada porque no sabe qué va a hacer sin su visa, porque la ocupa para viajar y poder trabajar.

La Reina Grupera comenta que su maleta, de la marca Louis Vuitton, la dejó por error sobre la calle Benedict Canyon, en Beverly Hills, California.

Y en el video Ana Bárbara suplica para que actúen con su buen corazón y le hagan llegar su maleta, porque más que nada le importa su visa.

Altagracia Ugalde Motta es el nombre real de la famosa cantante, quien es originaria de Río Verde, San Luis Potosí, México, (1971) y tiene raíces sinaloenses.

Ana Bárbara es una cantante del género regional mexicano, y también es compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana.

Cuenta con decenas de éxitos musicales, entre los que se pueden mencionar La Trampa, Cadenas, Cómo me haces falta, Me asusta, pero me gusta y más recientemente Que poca.

Según información en su biografía, durante los últimos 25 años ha realizado presentaciones en 15 países.