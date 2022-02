Ana Bárbara pone un cumbión bien loco para ponerse a limpiar y las redes enloquecen

Ana Bárbara de 51 años de edad puso una cumbia muy intensa en redes sociales para ponerse a limpiar como buena ama de casa mexicana y es que a pesar de que vive en Estados Unidos la famosa se puso cómoda para quitarse el estrés bailando, por lo que sus fans quedaron fascinados.

Y es que no todo es glamour en la vida de los artistas, también tienen cosas que hacer cuando están en casa alejados de los escenarios, por lo que Ana Bárbara lo que hizo fue recoger la sala de su hogar, mientras escuchaba la cumbia Nadie Me Vera Llorar, además bailó de lo más inspirada, pues a la cantante le encanta estar activa en todo momento.

"Quién más necesita de un cumbion bien loco a la hora de limpiar? #NadieMeVeraLlorar disponible ya en todas las plataformas digitales!", escribe en el video la cantante mexicana quien aparece en leggins negros y una sudadera del mismo tono, además está descalza dejando en claro que no hay nada mejor como la comodidad.

"Si soy cuando me pongo de doña soy la pero con tus canciones", "A mí me encanta hacer el quehacer con tu música jajaja ¡Eres la mejor! Love you", "Esas son las chidas para hacer limpieza", "Es usted realmente hermosa y encantadora. Que siga obteniendo éxitos a casa instante de la vida. Dios la colmé de salud paz y amor siempre junto a todos sus seres queridos", escriben los fans.

Otra de las cosas por las que Ana Bárbara es admirada, ha sido por la figura tan bien cuidada que tiene, y es que ella no ocupa de una operación estética para verse como una diosa, al contrario, le pone todas las ganas del mundo al ejercicio, en especial a la alimentación, ya que lleva un estilo de vida muy saludable.

Además la grupera ama compartir este tipo de videos, con sus fans, pues también sus hijos aparecen de vez en cuando y es algo muy divertido, porque los menores son igual de ocurrentes que la intérprete de Bandido, quien es considerada una madre demasiado cool por la manera en como los trata.

Leer más: El día que Roberto Palazuelos confesó haber matado a dos personas en defensa propia