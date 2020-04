Ana Bárbara recrea cómica escena de “El Chavo del 8” en TikTok

La cantante Ana Bárbara se encuentra disfrutando el mejor tiempo de calidad al lado de su familia durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus y muestra a sus fanáticos qué es lo que hace para entretenerse en casa.

Ana Bárbara, a través de su cuenta de TikTok, recreó una emblemática escena del programa "El Chavo del 8", en donde se caracterizó de Doña Florinda, su hijo Jerónimo de Kiko y su pareja, Ángel Muñoz, de "El Profesor Jirafales".

La familia recordó en el video una de las clásicas escenas del programa mexicano en la que el maestro llega a la vecindad para visitar a Doña Florinda, le lleva unas flores y ella le agradece con una tacita de café.

Rápidamente este video recibió mucho apoyo en la sección de comentarios, en donde destacaron que se trataban de un momento muy divertido en familia, razón por la cual alcanzó más de 300 mil reproducciones en la plataforma.

"Que bueno está eso me encantó me reí mucho como una adolescente ya tengo 56", "me hiciste el día", "Jajajajaja chistosisimoooo ! Que risa jajajaja se llevan el Oscar!", "Excelentes los 3 pero ese Kiko se llevó la actuación", comentaron sus seguidores.

De esta manera es como Ana Bárbara pasa su encierro voluntario en compañía de sus hijos, para evitar contagiarse el coronavirus (Covid-19).