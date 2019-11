Ana Bárbara regañada por su mamá por mostrar demasiado los pechos

La madre de Ana Bárbara no se quedó callada y le mandó un mensaje al ver la foto que subió en sus redes sociales donde presume un descarado escote con el cual enseña demasiada pechonalidad, por lo que a la señora no le gustó del todo como su hija apareció en la foto.

Mi mamita linda, que si todavía no me terminan el look ??, escribió Ana Bárbara en su publicación la cual alcanzó más de 141 mil reproducciones.

Ana Bárbara fue la encargada de subir un video donde aparece la conversación que tuvo con su madre por medio de mensajes recalcando que tiene muy lindo cuerpo, pero enseña mucho el pecho dejándole en claro que su vestimenta cada vez es más atrevida.

Mientras tanto los fieles seguidores de la grupera dieron su punto de vista sobre los atrevidos vestuarios que la mujer presume en Tengo talento mucho talento donde es juez desde hace varias temporadas a lado de Pepe Garza, Chiquis Rivera y Don Cheto.

"Un poquito pero se le ve muy bien el vestido", "Ya me imagino a tu mamá: Mijita tápate no te vaya a dar un resfriado", "Tiene razón no tiene que verse todo... mas tapada es mas elegante", "De todos modos todo se te ve espectacular @anabarbaramusic", le escribieron a la cantante.

Cabe mencionar que Ana Bárbara siempre se ha querido ver sexy para sus fans, ya que le encanta enseñar su cuerpo con las prendas más exóticas que encuentra, por lo que sus fans se lo han hecho saber por medio de los comentarios donde le dicen de todo y aunque algunos están subidos de tono a la guapa mujer no le interesa pues se divierte con las ocurrencias de sus seguidores.