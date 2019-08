Ana Bárbara se quita el sostén en Instagram

La cantante Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores y se muestra como nunca lo ha hecho, sin sostén, quien a pesar de tener 48 años luce un cuerpo espectacular que lo presume con orgullo, y qué mejor en Instagram donde sus seguidores están al pendiente de sus pasos.

“Look de Martes y amor de siempre para mis bandidos y bandidas”, fue el mensaje de la cantante que acompañó con la instantánea, que hasta el momento tiene más de 40 mil likes y muy probablemente seguirá aumentando.

En la fotografía se puede ver a Ana Bárbara cubriendo sus senos con su larga y hermosa cabellera, y rápidamente los halagos de parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

Fue en otra ocasión, a principios de este mes cuando Ana Bárbara rompió las redes sociales al dejarse ver de lo más atrevida en unos de sus conciertos y es que una blusa transparente estaba a punto de dejar al descubierto sus pechos causando polémica entre sus seguidores.

Fueron miles de likes los que le regalaron usuarios de Instagram a la grupera quien lució con tremendo cuerpazo pues como todos saben tiene años entrenando y manteniendo un cuerpo de lo más sensual para seguir siendo de las mujeres más ardientes.

La música te lleva a ese mundo mágico, es donde eres libre de ser y sentir. LOS AMO mis #Bandidos!, escribió la famosa.

Mientras tanto celebridades como Yanet García y Marla Solis, hija del Buki le dejaron en claro a la mujer que la imagen es demasiando ardiente para las redes pues comentaron con algunos emojis.

"Mi reina, no sé si me vas a comentar, pero déjame decirte que te quiero mucho", "Si te encuentro me muero preciosa", "Te amamos mi reina tus bandidos tapatíos, te esperamos pronto en nuestras tradicionales fiestas de octubre", le escribieron.

Por si fuera Ana Bárbara se encuentra en el mejor momento de su vida, ya que se reconcilió con su padre Don Antero, de quien estuvo alejada por un tiempo y es que mientras ella preparaba su gira un periodista sacó a la luz en plena entrevista que las cosas con su padre no iban del todo bien pues rompió en llanto cuanod le hicieron la pregunta.

"Ay perdón ya ven que no todo lo manejo perfecto pero se los dije antes, lo hago lo mejor que puedo yo a mi papá lo amo, a mi papá lo adoro, a mi papá le agradezco la vida, a mi papá pues lo bendigo siempre y a veces...", dijo Ana Bárbara cuando rompió en llanto.