Ana Bárbara tacha de misógino a José Manuel Figueroa por insinuar que le quitó una canción

Ana Bárbara de 51 años de edad, no está nada contenta con José Manuel Figueroa, quien hace poco dijo que el tema Fruta Prohibida, era un tema de su autoría, es por eso que de inmediato le preguntaron a la guapa mujer que tan de cierto había en dichas declaraciones del cantante de 46.

No necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero si así fuera que dijo eso o sea con esas palabras que esa canción es de él, a mí me provoca machismo, dijo Ana Bárbara al enterarse de las declaraciones lanzadas por quien fuera su novio hace varios años.

Y es que la cantante mexicana, quien dará un concierto en la Ciudad de México, pensó que su conferencia de prensa estaría libre de escándalos, pero la realidad fue otra al enterarse de que el hijo de Joan Sebastian lanzara estas polémicas declaraciones, la cual molestaron a su colega.

"Claro, escribí Fruta Prohibida, escribí Lo Busque, escribí Que Poca, escribí, No es Brujeria, escribí En Realidad de Ángela Aguilar y escribí muchas otras desde hace más de 25 años, mis obras están perfectamente en orden y registradas, sería muy desafortunado que un comentario misógino porque eso me hace sentir, dijo la grupera.

Para quienes no lo saben, Ana Bárbara pocas veces ha estado en el ojo del huracán y cuando entra en uno de inmediato da la cara, ya que no le gusta que arremetan contra ella, dejando en claro que es una mujer que sabe defenderse muy bien, puesto que no le teme a nada.

Historia de amor

Para quienes no lo saben hace varios años Ana Bárbara y José Manuel Figueroa protagonizaron una historia de amor hace más de quince años, además el artista confiesa que es una de las pocas personas, con quien tiene muy buenos recuerdos, pues dejó en claro que entre los dos compartieron música, además de recuerdos maravillosos, por lo que le tiene un gran cariño.

Cabe mencionar que hace poco mencionó decir que aún sentía un gran cariño para ella y que no vendría al caso decirlo ante los medios.

