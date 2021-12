Ana Bárbara triste por no poder cantarle a su mamá en su cumpleaños, ante su contagio de Covid-19

Varios de los fans y amigos de la compositora, ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa (hijo de Joan Sebastian), se unieron a las felicitaciones para la señora María de Lourdes Motta. "Nos unimos a cantarle a tu hermosa mamá, a tu paloma blanca, para que tenga un feliz y bendecido cumpleaños".

La intérprete de temas como "Lo busqué" , "Bandido" , "Como me haces falta" y muchos más, le agradeció por existir y por siempre estar, "te amo mami".

Desafortunadamente no pude cantarte en persona, pero en mi corazón te canto con toda el alma.

Hace unos días se dio a conocer que la cantautora mexicana Ana Bárbara dio positivo a Covid-19 , ante esto, no pudo celebrar el cumpleaños de su mamá , la señora María de Lourdes Motta . A través de sus redes sociales la llamada "Reina grupera" le dedicó unas amorosas palabras y además, expresó su tristeza al no poder cantarle como tenía planeado.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

