Ana Bárbara triunfa en Tik Tok a lado de sus hijos

Ana Bárbara volvió a ganarse a sus fans con un divertido video gracias a Tik-Tok, pues apareció junto a sus hijos quienes ya son muy populares por aparecer en las publicaciones de su madre con quien se llevan de maravilla pues siempre se lo demuestran.

Resulta que la grupera apareció en la grabación muy elegante y simulando que iría de compras para alimentar a los pequeños quienes luego aparecen vestidos de policías prohibiéndole a la famosa salir debido al coronavirus (Covid-19).

Pero Ana de inmediato les explica que necesita buscar comida para ellos por lo cual la dejan salir supuestamente causando la risa de los internautas quienes les mandaron todo tipo de comentarios en el video.

"Pero en esa bolsa del Dr. Chapatin no te va a caber nada", "Que no se te olvide la Nutella por que si no tu hijo tenía la changla eeee", "Jajajaja me encantan y tú súper guapa", le escribieron a la cantante.

Cabe mencionar que hace unas semanas Ana Bárbara dijo que el coronavirus podría traerle problemas a su economía pues debido a la cuarentena su agenda de trabajo quedó cancelada y no solo la de ella sino la de varios de sus colegas quienes se han quejado por medio de las redes.

