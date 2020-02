Ana Bárbara vuelve a barrer el suelo con Arturo López Gavito

Una vez más Ana Bárbara le volvió a dar con todo al juez de La Academia, Arturo López Gavito, y es que después de presentarse en el escenario del reality donde lo confrontó por decir que su canción Lo Busqué era una mala canción, le volvió a mandar un mensaje.

Resulta que la prensa buscó a la grupera detrás de bambalinas y le preguntaron que pensaba sobre el reality que ha tenido gran popularidad en Tv Azteca, además de que piensa sobre las declaraciones que emiten los jueces a cada uno de los concursantes.

A veces emiten un juicio y una cosa es decir una critica, dar una perspectiva de un alumno y otra cosa es destrozar una obra sea lo que sea a mí no me importa que no le guste es más me vale absolutamente madre pero realmente lo que tiene que hacer es que no se puede ofender por más que no le guste, dijo Ana para la revista Tv Notas.

La cantante además de tener varios años en la industria musical, también se ha encargado de enfrentarse a otros famosos y ponerlos en su lugar pues no le gusta que critiquen su carrera mucho menos su vida personal, razón por la cual la separa mucho de la prensa.

"Mucho respeto a ella tiene tan larga Carrera de mas de 25años tiene clase", "Hasta que alguien dicen las cosas esos disque juez les gusta mucho humillar alos participantes", escribieron algunos internautas.