Ana Bárbara y Jailyne Ojeda se convierten en dos vaqueras sexys para Tik Tok

Como era de esperarse Ana Bárbara no se aguantó las ganas y compartió lo que muchos estaban esperando desde hace tiempo, se trata del ardiente video de Tik Tok que hizo junto a la modelo Jailyne Ojeda, donde ambas mujeres hicieron una parodia muy sexy pero divertirse reventando las redes sociales.

Se trata de un video donde ambas mujeres aparecen con ropa vaquera causando emoción total, pero poniéndole un buen humor, ya que realizan una especie de parodia donde aparentar estar en la calle y reciben algunos piropos inapropiados de parte de la gente, pero lejos de que ambas mujeres se asusten por los picaros halagos, se pusieron a posar de manera más sexys con sus atrevidos leggins que portaban cada una de ellas, además de unos sombreros de color negro con los cuales resaltaban aún más su belleza, por si fuera poco los escotes que portaban causaron la emoción de sus fans.

Hasta el momento el video cuenta con más de 81 mil likes y varios comentarios donde les dijeron que se miraban super sexys, por si fuera poco a los internautas les gustó la buena química que ambas tuvieron, ya que desde que se supo que ambas trabajarían juntas en este Tik Tok, se les vio muy divertidas, además Jailyne Ojeda se lució demasiado, ya que hasta habló español, pues como algunos saben en todos sus videos es más común verla hablar en inglés.

"La Reina con la Diosa Ana Barbara", "@anabarbaramusic hermosa mi reina te amo me sigues por favor y puedes seguir a @anabarbara1fans por favor", "Bendita la llanta de camión que trajo el cemento para hacer esos monumentos", "Algo bien que guapa mujeres tanta carne y yo chimuelo con respeto", "Todo está bien pero la que está con ella es más pt No sé cómo puedo subir esa foto con esa mujer", "La verdad no es por quedar bien con Ana Bárbara pero esta mas chula usted mi Ana Bárbara.