Ana Bárbara y el apasionado romance que vive con su joven novio

Ana Bárbara se encuentra en la mejor etapa de su vida y es que después de darse a conocer que la grupera regresaría a los escenarios más fuerte que nunca, también ha revelado que se encuentra de lo más feliz en el terreno amoroso pues vive un romance de ensueño.

Muchos pensarán que la cantante sigue soltera pero en realidad lleva una relación de más de cuatro años y medio con Ángel Muñoz, quien ha estado con ella en las buenas y en las malas además de estar alejado de las cámaras ya que prefieren mantenerse al margen.

A mi me gusta ser muy transparente creo que la conexión que tengo con los seguidores es directa es real de hecho les muestro del día a día que no todo es miel sobre hojuelas..." dijo Ana Bárbara sobre su romance a finales del 2018.

Por si fuera poco la artista conoció a su galán quien se dice es mucho menor que ella cuando recién llegó a Estados Unidos y aunque no le gustó mucho hablar de su amor fue Raúl de Molina, quien la hizo hablar en plena entrevista.

Por otro lado Ana Bárbara también está feliz por haber retomado su relación con su padre, Don Antero Ugalde, con quien se había distanciado de él durante un tiempo.

"Que raro que llore, yo también lloro en silencio, pues no me habla, yo no le voy hablar a ella le corresponde poner el pie adelante yo porque. Lo que pasa es que anda trabajando muy duro ella anda en su negocio pues entonces no tiene tiempo de nada me imaginó, ni de dormir yo creo...", dijo el señor hace unas semanas.

Pero ahora una foto donde aparece Ana Bárbara con su papá y su hijo dieron a conocer que se reconciliaron.

Hasta el momento la foto de la cantante cuenta con más de 20 mil likes y varios comentarios felicitando a la bella familia.

"Ojalá ya no se distancie se ven y están bellos los 3", "Bendiciones lo mejor la familia", "Bendiciones que gusto verte junto de tu papá", le escribieron sus fans a la cantante quien subió la foto acompañada de un poderoso mensaje.

Gracias al todo Poderoso por permitir llenar de luz este corazón que en el verano se perdió! definición así de sencillo son 2 PEDAZOS DE MI ALMA, escribió la mujer.

