Ana Bárbara y lo que responde a críticas por el Himno

La cantante mexicana Ana Bárbara tomo con humor los memes que hacen hacia ella, luego de haberse equivocado y cantó mal el Himno Nacional mexicano durante la inauguración de la Final del Torneo de Apertura 2018, de la Liga MX.

Lejos de enojarse, Ana Bárbara asegura que le divirtieron los memes que hicieron cibernautas al respecto.

Ana Bárbara admitió que los nervios la invadieron y se equivocó al pronunciar una palabra del Himno, además revela que ella provocó los ruidos extraños del micrófono porque “se le fue el avión”.

La intérprete de éxitos como "La Trampa" y “Bandido” comentó que fue una gran experiencia cantar el Himno Nacional, pues ese había sido su sueño desde su infancia.

Como yo cantaba desde niña, me daban el micrófono muchas veces, y en la escuela me gustaba, pero me asustaba, pero no pasa nada, lo hice con todo el amor que es lo que importa”, expresó.