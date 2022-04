Ana Bárbara y otros famosos solidarizados con Ángela Aguilar, quien se siente traicionada y violentada

Varios famosos como Ana Bárbara, Edén Muñoz (ex vocalista de Calibre 50), Amandititita y Jhonny Caz de Grupo Firme, han mostrado su apoyo a la cantante Ángela Aguilar, luego de la filtración de unas imágenes junto al compositor sinaloense Gussy Lau, revelándose así la relación amorosa que comenzaron, supuestamente, a mediados de febrero pasado.

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", manifestó la hija de Pepe Aguilar, mediante un video que compartió en sus redes sociales, ante esta situación.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, conocida como "La princesa de la música mexicana", externó que esto fue una invasión a su privacidad: "a mis derechos, a poder escoger qué anuncio y qué no anunció, qué digo y qué no. Creo ya me merezco tener esa opción de si voy a sacar una relación o no". Asimismo, Ángela Aguilar dijo que le fue robada su voz, "en esto que es tan mío".

Las imágenes de Gussy Lau y Ángela Aguilar que causaron revuelo.

Tras expresar sentirse triste, defraudada y traicionada, la cantante y compositora Ana Bárbara, autora de su éxito "En Realidad", le escribió este solidario mensaje: "te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano ❤️❤️❤️".

La cantautora Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, la "Reina de la anarcumbia", expresó tener mucho respeto y admiración por Ángela Aguilar. "No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir y extender esa luz en un mundo duro, cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos".

Por su parte, Jhonny Caz, uno de los integrantes de Grupo Firme, resaltó que Ángela es una mujer ejemplar y no tiene por qué dar explicaciones de cómo vive o de qué manera ama, "quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel, y esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen, sigue brillando".

La actriz y conductora de televisión Cynthia Rodríguez, novia del cantante Carlos Rivera, también mostró su apoyo a la hija de Pepe Aguilar. "Eres talentosa y hermosa, tienes una carrera exitosa a base de trabajo y esfuerzo, nada lo va a cambiar, todo mi apoyo para ti".

En el video que compartió en sus redes sociales, Ángela Aguilar dejó entrever sentirse traicionada por Gussy Lau, por haber publicado las imágenes antes mencionadas, cuando habían acordado mantener su relación en privado.

"Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy".