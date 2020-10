Ana Bárbara y su atuendo de misteriosa mujer para enseñar pierna

México. Ana Bárbara muestra ahora en Instagram un atuendo misterioso, pero eso no le impide enseñar pierna. La guapa cantante publica una fotografía en la que aparece en algún aeropuerto; porta sombrero, lentes y cubrebocas, además un atuendo que la hace, como siempre, resaltar su gran figura.

Ana Bárbara usa un look muy casual. Parece que querría pasar desapercibida entre la gente para que no la reconocieran y decidió cubrir su cara, pero eso sí, no pierde el porte y la elegancia que la caracterizan.