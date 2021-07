Ana Bárbara ya tiene testamento y una canción para cuando muera: "no sabes si vas a llegar a mañana"

Dicen que mujer precavida vale por dos. La cantante mexicana Ana Bárbara no quiere dejar problemas a sus hijos cuando la muerte llegue por ella, es por eso que ya tiene listo su testamento y hasta una canción para el día de su fallecimiento.

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, comentó: "no sabes si vas a llegar a mañana ¿no?, entonces no me quedo con nada, ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida".

Ya la compuse, quién sabe, no sé si vaya a estirar la pata, entonces por si las dudas ya la tengo hecha, ojalá y no, porque mis hijos todavía están chicos.

Con respecto a su testamento espera que su familia acepte su última voluntad, bromeando con José Emilio, hijo de Mariana Levy y "El Pirru", sobre este posible escenario. "Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas, ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?".

Sobre la tercera ola de contagios de Covid-19, Ana Bárbara mencionó que tanto su familia como ella, han estado cuidando su salud.

"Todo está muy bien, la verdad es que sí he estado muy atenta en que con esta pandemia no sabes ni cuando estás mal, no soy pesimista ni mucho menos, pero… y más cuando se acercan los micrófonos tanto".

Por otra parte, Ana Bárbara reaccionó a la broma que hizo María Levy (hija de la fallecida actriz Mariana Levy) en redes sociales sobre su posible embarazo, asegurando que desconocía el tema al escuchar las interrogantes, únicamente dijo: "la verdad ayer la vi y no hablamos de ello, a ella la adoro y la apoyo en todos los sentidos".