Ana Brenda Contreras, con lágrimas en sus ojos, recuerda el mal inicio de su carrera

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, Ana Brenda Contreras recordó sus inicios en el medio del espectáculo. Fue en el 2003 cuando Televisa produjo un reality show llamado "PopStars: estrellas del pop", cuyo objetivo era encontrar a las integrantes de T'de Tila. Ana Brenda participó este proyecto, sin embargo, "el proyecto no tuvo el éxito que se esperaba".

"Salimos de este encierro, creíamos que nuestra vida iba a cambiar y de repente, empezamos a ver como que todas estas cosas que estaban relacionadas y con las cuales iban a producir el disco no se estaban poniendo de acuerdo. Todas nos regresamos a nuestras casas, obviamente yo regresé a Río Bravo, Tamaulipas, a mi pueblo y pues claro que me enfrenté con muchísimas cosas muy duras, muchas cosas que se hablaban, mucha gente de mi edad burlándose", contó Ana Brenda Contreras.

Aunque esas críticas y burlas que recibió al regresar a su pueblo natal, tras el fracaso del proyecto con el que iniciaba su carrera, pudieron hacerla desistir de su sueños, ocurrió todo lo contrario.

Pero al mismo tiempo eso me dio muchísima fuerza, me picaron la cresta y yo dije 'pues ahora voy y lo hago'.

Ana Brenda Contreras hoy en día es una gran actriz

Posteriormente Ana Brenda tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México con muchos sacrificios, aunque sus papás no estaban del todo de acuerdo.

Ante todo lo vivido compartió esta reflexión y enseñanza de vida. "Entiendo muchísimo a mis papás y lo agradezco mucho que no debe ser fácil haber dejado ir a una hija a los 15 años a una ciudad y aun medio tan complicado, del cual se hablaban cosas bastante duras. Es algo que voy a agradecer toda la vida y no se crean, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, a veces también me he culpado muchas veces y he dicho 'yo quise hacer lo que yo quería en la vida y hay gente que ya no está hoy por hoy y pude haber pasado más tiempo con ellos'".

También te puede interesar:

Ana Brenda Contreras sorprende con su debut en YouTube

Ana Brenda y los problemas de salud que enfrentó al irse a EU

Ana Brenda Contrera confiesa de quién está enamorada