Ana Brenda Contreras está enamorada de la soltería que se carga

Ana Brenda Contreras de 33 años de edad se encuentra más feliz que nunca en estos momentos y deja en claro que la soltería es una etapa que disfruta al máximo, pues como todos saben la actriz mantuvo una relación en el pasado con el actor Iván Sánchez, quien ahora sale con Camila Sodi, por lo que de inmediato Ana Brenda fue comparada con ella, pero no dejó que la negatividad la afectara.

En las últimas publicaciones de Ana Brenda Contreras, se le puede ver más bella que nunca y demasiado seductora, pues hasta el estilo de vestir de la actriz originaria de Texas llama demasiado la atención pues no es sorpresa de que la Breco, como le dicen algunas de sus amistades tenga tremendo cuerpazo.

Por si fuera poco muchos pensaron que Ana Brenda Contreras iba a entrar en una gran depresión cuando terminó con su novio Iván Sánchez pues duraron mucho tiempo juntos, incluso se dijo que habría planes de boda para los dos famosos, pero al final eligieron caminos diferentes.

Además Ana Brenda Contreras está enfocada en su trabajo, pues como algunos saben ella será la conductora en Tu cara me suena, donde asegura que el público quedara impresionado en esta nueva temporada, la cual estará llena de emociones, pues la producción se esmeró mucho en el nuevo proyecto, donde la famosa demostrará que no solo sabe actual, sino dirigir.

Mi papel en tu cara me suena, bueno voy hacer conductora voy hacer host junto a Rafa Araneda y voy a estar un poco también siguiéndolo él es el capitán de este equipo y pues voy a estar guiándolos durante este tiempo de show para que nos acompañen y se diviertan junto con nosotros, dijo Ana Brenda Contreras en una entrevista.

Mientras que unos fans de Ana Brenda Contreras se deleitan con sus trabajos, otros prefieren ver su belleza con la cual ha enamorado al público a través de los años, pues como se dijo al principio está explotando muy bien su soltería con la cual ha enganchado a muchos caballeros, pero para Ana Brenda Contreras la soltería es su mejor amiga en estos momentos y no planea soltarla.

"No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ver cuánto has crecido", "Estoy más que lista para verte brillar de nuevo!", "Me muero por verte interpretando alguna artista, imagínate si te tocará representar a Selena Quintanilla", "Fan de tu manera de arriesgarte y ser feliz a pesar de todo!", son algunos de los comentarios que le escriben a Ana Brenda Contreras en redes sociales.