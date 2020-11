Ana Brenda Contreras grita a los cuatro vientos su amor por el empresario Zacarías Melhem

Hace unos meses la revista TVyNovelas vinculó sentimentalmente a la actriz Ana Brenda Contreras con el empresario Zacarías Melhem. La ex novia del actor Iván Sánchez mantuvo en un inicio su nueva relación amorosa con bajo perfil, sin embargo, a través de su feed de Instagram ha dado a conocer de manera oficial a su novio.

Ana Brenda Contreras aprovechó un día muy especial para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que estaba. En su cuenta de Instagram la bella actriz le dedicó este amoroso mensaje a su novio Zacarías Melhem, con motivo de su cumpleaños. Junto a este mensaje ambos están abrazados viendo hacia el horizonte. En dicha foto podemos ver a la actriz muy enamorada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo my rock ❤️.

"Muchas felicidades Ana Brenda, que bueno verte feliz", "celebro mucho tu felicidad", "que viva el amor", "hermosos, Dios bendiga su relación", "me encantó la foto muchas bendiciones, los quiero mucho", son algunos de los comentarios en el post de Ana Brenda Contreras, pero hay un comentario que resalta más: "gracias ❤️ te amo más", escribió Zacarías Melhem a su amada.

Ana Brenda Contreras ha recibido muchas felicitaciones por su nuevo noviazgo. Foto: Instagram @anabreco

En septiembre pasado Ana Brenda Contreras habló en su canal de YouTube sobre la depresión y ansiedad que ha padecido desde hace un tiempo; la actriz contó que tras vivir el terremoto de la Ciudad de México de 2017, la inesperada muerte de su padre, la ruptura de su compromiso con el actor español Iván Sánchez y la mundana mudanza para Estados Unidos, la afectó considerablemente. "Sí crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional".

¿Por qué Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez terminaron su noviazgo?

A fines de diciembre de 2018, Ana Brenda Contreras confirmó que su relación amorosa con Iván Sánchez había terminado. "Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial. Hay súper buena onda entre los dos, nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro, está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé qué pueda pasar el día de mañana", dijo en una entrevista para la revista antes mencionada.

Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos, yo no tengo un sólo día libre grabando la serie, y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien.

La actriz confirmó su noviazgo con el empresario Zacarías Melhem, luego de que hace unas semanas en las revista ¡HOLA! México fueran publicadas unas fotografías de Camila Sodi e Iván Sánchez, quienes estaban disfrutando de un romance de verano en Ibiza. La revista del corazón antes mencionada, publicó en su portal web: "¡HOLA! te trae un adelanto de las imágenes de Camila Sodi e Iván Sánchez mientras disfrutaban de una escapada romántica por las costas españolas; tal como se pudo ver en sus respectivas cuentas de Instagram, los actores están unos días de ensueño en Ibiza y Formentera, lo que nadie imaginaba es que se encontraban juntos. Al parecer, el romance que impresionó en pantalla con las imágenes que de ellos se veía en 'Señorita Pólvora' hace varios años ya, traspasó las fronteras de la ficción y se dio vuelo durante esta escapada romántica".

En una de las fotografías podemos ver a Iván Sánchez cargando en brazo a Camila Sodi, quien lucer su cuerpazo al usar un traje de baño blanco en una sola pieza. Por su parte el ex de Ana Brenda Contreras, también luce su espectacular anatomía. Y para que no quede duda que cupido los ha flechado, en otras de las fotos publicadas por ¡HOLA! México, los actores fueron captados dándose un beso en la boca.