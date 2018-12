Ana Brenda Contreras habla sobre su ruptura con Iván Sánchez

Ana Brenda Contreras se mostró molesta a través de redes sociales con la revista del corazón ¡HOLA! México, por publicar que la actriz les había confirmado su ruptura con el también actor Iván Sánchez.

"Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial, pero estamos separados desde hace tiempo. Hay súper buena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana”, cita una parte la publicación de la revista antes mencionada sobre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez.

La actriz Ana Brenda Contreras publicó una extensa carta donde explica que había acordado con Iván Sánchez no hablar de su situación sentimental en los medios de comunicación, convenio que se rompió cuando la revista le cuestionó sobre su romance y ella habló.

"Quienes me conocen saben que si algo me caracteriza es mi palabra y a mí no me gusta mentir y siempre he tenido una relación con mi público que cuido y respeto. Pero las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo”, escribió en el comunicado Ana Brenda Contreras, que posteriormente eliminó.

Cuando tienes pactados compromisos en entrevistas donde pediste que no te tocarán el tema, te preguntan por eso específico yo no puedo ni voy a mentir porque por eso luego pasan los desastres y malentendidos.

"Pero de eso a ser una exclusiva o que se venda es muy diferente. Un poco ridículo la verdad. Más cuando pides el borrador para que se trate con respeto y te lo mandan y luego lo cambian al imprimir. Qué mal”, escribió molesta la actriz Ana Brenda Contreras.

Ana Brenda también se quejó de la presión que ha sentido de los medios desde que debutó a la edad de 15 años, respecto a los rumores que giran en torno a su vida, motivo por el cual ha decidió no compartir nada personal.

Se les olvida que solo somos seres humanos buscando la felicidad y a veces ni uno sabe para donde irá la vida. Desgraciadamente uno ya está acostumbrado a estas cosas. Los quiero mucho y gracias por su respeto.

Hasta el momento, Iván no ha hecho declaración alguna respecto a lo dicho por Ana Brenda.

Quien sí respondió fue la revista ¡Hola!, que en su sitio expresó que “nunca preguntó directamente a la actriz sobre su relación con Iván Sánchez, fue ella quien de manera espontánea quiso compartir la noticia, amable y libremente, con nuestros lectores”.