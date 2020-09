Ana Brenda Contreras rompe el silencio sobre la depresión y ansiedad que ha padecido

Ana Brenda Contreras abrió su corazón para hablar sobre la depresión y ansiedad que ha padecido desde hace un tiempo. En un video en su canal de YouTube, la actriz contó que tras vivir el terremoto de la Ciudad de México de 2017, la inesperada muerte de su padre, la ruptura de su compromiso con Iván Sánchez y la mundana mudanza para Estados Unidos, la afectó considerablemente.

Sí crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional.

Ana Brenda Contreras mencionó que "viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda, yo ya había empezado a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la Ciudad de México, ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de 'me voy a morir', una carga en el pecho, me acuerdo que yo hacía rondas a las 2 o 3 de la mañana porque dormir era imposible, y no se me quitaba hasta que lloraba a todo pulmón, de repente un mal día, el peor día de todos, te hablan y te dicen: 'sabes qué, vente porque tu papá está muy enfermo'".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para Ana Brenda Contreras lo más doloroso ha sido no poder despedirse de sus seres queridos: "cuando yo me fui de aquí yo sabía que en algún momento de mi vida me iba a suceder que no iba a poder despedirme de ciertas personas, me pasó con mi abuelita, me pasó con mi abuelito, y me terminó pasando con mi papá".

Por otra parte, Ana Brenda Contreras ha conquistado a su público no solo con su talento artístico, sino también con su belleza. En Instagram tiene 6.7 millones de followers, con quienes comparte sus nuevos proyectos, algunos de sus viajes y su día a día, pero son los post donde muestra su hermosa anatomía, los que más furor ocasionan. Recientemente la actriz compartió una serie de fotos donde se mostró en traje de baño, recibiendo muchos halagos.

La actriz Ana Brenda Contreras deleitó a sus millones de seguidores en Instagram con una foto donde deja la descubierto sus curvas, mientras nada en una piscina. Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras y en su post, no necesitó poner nada como descripción.

"Se llama calma y costó muchas tormentas obtenerla ❤️", "había una vez una mujer feliz y esta felicidad le sentaba tan bien, te quiero Ana", "qué hermosa", "la sirena más bella, qué foto, me encantó", "guapísima ❤️", "simplemente bella", "cuanta belleza, "La vida es bella, te deseo que la tuya vida sea mucho mejor", son algunos de los comentarios que Ana Brenda Contreras recibió en su post que tiene más 189 mil likes.

Cabe mencionar que Ana Brenda Contreras se tomó esta fotografía (y otras que ha estado compartiendo en sus redes sociales), durante unas vacaciones que se tomó en las bellas playas de Cuixmala al sur de Puerto Vallarta, estado de Jalisco.

Ana Brenda Contreras deleita a sus fans con sus fotos en traje de baño. Foto: Instagram @anabreco

También te puede interesar:

Actores mexicanos interpretan "Cielito lindo" en lucha contra COVID-19

Ana Brenda Contreras sorprende con su debut en YouTube