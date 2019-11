Ana Brenda y los problemas de salud que enfrentó al irse a EU

Ana Brenda Contreras esta feliz de regresar nuevamente a México y es que se encontraba realizando algunos proyectos en Estados Unidos, los cuales fueron un éxito, pero lo que pocos sabían es que la mujer estuvo en un mar de emociones mientras estaba en el extranjero.

"Tuve muchos proyectos de ansiedades, depresión había venido pasando por cosas muy difíciles lo de la partida de mi papá, mucho trabajo ustedes me conocen tengo 17 años de carrera, ni un solo año he dejado de trabajar y no me quejo, soy la persona más feliz del mundo y estoy muy agradecida con el público con la gente...", dijo Ana Brenda para el programa Hoy.

Por si fuera poco la actriz dijo que estuvo en una linea muy delgada de caer en serios problemas de salud si no se atendía, por lo que quiso descansar un poco para poder reintegrarse nuevamente en el mundo del espectáculo.

"Pero también de pronto ocupamos un respiro y yo creo que nunca me lo di y no me lo di tampoco cuando pasó todo lo de mi papá y bueno, pues me fui hallá a un lugar nuevo totalmente diferente una mudanza y empecé, con que te puedo decir que no viva mucho otra gente que no se dedique a lo mio, o sea gastritis, colitis, depresión, insomnio o estrés o sea mil cosas...", dijo Ana Brenda.

Con ayuda profesional, familiares y amigos Ana Brenda pudo superar sus problemas los cuales la tuvieron agobiada durante varios meses, pero ahora que está mucho mejor sus fans le han mandado las mejores vibras.

"Ya vendrá otros proyectos pero lo importante es que ella este bien", "Eres increíble perfecta maravillosa no hay en este mundo la mujer más bella y guerrera como tú todo éxito en el mundo mi amor te amo", le escribieron a la famosa.a