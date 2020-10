Ana Cheri muestra su espectacular figura en bikini de Halloween

México. La modelo Ana Cheri, originaria de California, comparte en Instagram cómo celebra ya y en la playa las fiestas de Halloween. En una imagen que coloca en Instagram muestra la gran figura que tiene y lo hace posando con un bikini alusivo a la tradicional celebración de Estados Unidos.

Este es mi bikini de Halloween, contenido de temporada espeluznante próximamente, es un año extraño, pero... ¿te disfrazarás para Halloween? Si es así, ¿qué?", comenta la famosa modelo en su reciente publicación de Instagram.

Foto de Instagram

Cheri es una celebridad en internet y seguramente siempre deja con el ojo "cuadrado" a sus fans al publicarles imágenes suyas, como la que comparte en este día y en la que muestra la gran figura que tiene en un traje de baño negro combinado con color naranja.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ana Cheri tiene millones de seguidores en Instagram y cada día suma más. Siempre están al pendiente de sus publicaciones, ya que les encanta mirarla posar, sobre todo en traje de baño para apreciar sus envidiables curvas que ella con gusto presume constantemente.

Ana tiene una mirada muy coqueta y se nota que hace bastante ejercicio, puesto que así lo revela su cuerpo escultural, producto seguramente de muchas horas que pasa en el gimnasio diariamente, y en sus publicaciones además siempre escribe mensaje positivos.

Creo que si te sientes deprimido o simplemente necesitas un poco de cuidado personal si eso es hacer ejercicio o leer libros simplemente pasar un rato a solas deberías hacerlo, no importa el día", escribió en otro post reciente, por ejemplo.

La famosa modelo de 34 años de edad asegura en otro post que es bueno en algunas ocasiones estar en soledad, con uno mismo, y reflexionar, debido a que la vida es corta y tenemos que aprovecharla al máximo, no solamente esperar hasta el fin de semana para hacerlo, cada día importa.

Eres realmente asombrosa y hermosa," "te amo muy muy muy hermosa," te ves muy guapa", "que tengas un buen día", son algunos de los comentarios que la bella modelo recibe por parte de sus fans.

Ana Cheri, una modelo californiana con popularidad en redes sociales. Foto Instagram

Ana Cheri es trabajadora y famosa

Ana Cheri ha destacado como modelo y ha trabajado con compañías como Monster Energy, K & N Filters, Moskova Underware y Ultimate Armwrestling League, además fue embajadora de la marca Shredz y fue nombrada Chica Instagram de la Semana de Maxim.

La joven es todo un fenómeno de Instagram con más de 12 millones de seguidores. Ha desarrollado una activa línea de ropa llamada Want My Look y está casada con Ben Moreland, quien es especialista en acondicionamiento físico.

Cheri es considerada una de las mejores modelos fitness en la actualidad y ha destacado también en YouTube, donde tiene su canal y publica consejos de belleza y rutinas de entrenamiento físico que tanto le gustan a sus seguidores.