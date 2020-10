Ana Cheri presume su disfraz de Lola Bunny y alborota a todos

Ana Cheri de 34 años de edad de nuevo causó la locura de sus millones de fans en Instagram, pues se disfrazó de un personaje icónico de la pantalla chica, se trata de Lola Bunny, la novia de Bugs Bunny quien es uno de los dibujos animados más populares del mundo, es por eso que la modelo fue bombardeada de mensajes y likes.

Fueron más de 153 mil likes los que recibió Ana Cheri en Instagram, donde aparece con el traje de basquet ball de Lola Bunny, además de una cola y orejas para darle más realidad a su personaje, aunque no batalló mucho, ya que el cuerpazo de la famosa conejita ya lo tiene Ana Cheri, quien sabe como llamar la atención del público cuando quiere lograr más likes en su Instagram.

Para quienes no lo saben la popularidad de Ana Cheri creció gracias al cuerpazo fitness que se carga y como logra mantenerlo, pues muchos de sus fans pensarían que Ana Cheri se limita a comer golosinas debido a la disciplina que se carga, perola realidad es que también como postres pero hechos por ella los cuales son bajos en calorías dejando en claro que puede comer lo que sea pero con una medición.

"Con tal figura, puedes ir con seguridad por el Oscar", "Eres la mujer mas hermosa Ana Cheri linda foto amor", "Qué hermosa conejita... me gusta", "¡Guauu! Literalmente, después de mucho tiempo, me encontré con una foto tan hermosa con un aspecto asesino", "Por más que miro y miro fotos de otras no cambio las tuyas anacheri", le escriben a la bella Ana Cheri por su seductora foto.