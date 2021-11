Ana Claudia Talancón revela que tras platicar minutos con su prometido supo que era el amor de su vida

México. La actriz mexicana Ana Claudia Talancón, quien ha aparecido en películas como El crimen del padre Amaro, pronto se casará con su prometido el arquitecto Alejandro Lopart, lo comparte en reciente encuentro con la prensa en CDMX.

Ana Claudia Talancón , originaria de Cancún, Quntana Roo, en una entrevista que dio para la revista Clase mencionó que a su prometido lo conoció en el aeropuerto y tras platicar pocos minutos con él supo que era el amor de su vida.

"Fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, yo iba Tulum a un festival de cine y él a Estados Unidos y aunque fue poco el tiempo que platicamos esa ocasión, como 15 minutos, aproximadamente, después ya pasamos todo el tiempo juntos”.

Ana Claudia y Alejandro, tras dos años de relación se encuentran ya comprometidos oficialmente y ella señala que él respeta su trabajo, la comprende y entiende, sobre todo la apoya en sus decisiones profesionales.

Foto de Instagram

"No se molesta con nada en cuestión laboral, bueno, estoy felizmente enamorada. Sí me veo llegando al altar con él, tenemos planes de casarnos y bueno, ya tengo anillo de compromiso y quizá pronto sea la fecha de la boda.”

La actriz mexicana confesó que casi dos años después de entablar una relación amorosa con el arquitecto Alejandro Lopart, ya aceptó su propuesta de matrimonio.

Según reportan varios portales de noticias, Ana Claudia estuvo en la alfombra de un evento público en CDMX y al ser abordada por los medios manifestó estar feliz en todos los aspectos.

“Estoy feliz, feliz en todos los aspectos, es la primera vez que venimos a una alfombra juntos, y bueno, aunque lo compartas con tu familia, pero tener un amorcito con quien festejar y así, está lindo.”

Respecto a cómo y cuándo será su boda, Ana Claudia, quien tiene 41 años de edad, menciona que no piensa en una boda convencional o como las que ha protagonizado en distintas telenovelas, y lo que más le interesa es vivir su amor al lado de Alejandro.

“Me gustaría algo más original, pero de alguna forma una fiesta de amor, con familia y amigos, ¡claro!, ¿por qué no?, no me importaría que no fuera con firmas, lo que creo es como en declarar tu amor enfrente de la familia y de los amigos."

Ana Claudia Talancón se dio a conocer internacionalmente en la película mexicana El crimen del padre Amaro, que fue candidata al premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa, en el año 2002.

Leer más: Lourdes Munguia como Rosita Fresita con un mini short cachetero lista para el gym

La guapa y famosa actriz ha tenido una destacada carrera como tal en México y ha figurado en series de televisión como Tiempo final, Terminales (al lado de Alfonso Herrera) y Soy tu fan, y en series extranjeras como Dollhouse y Covert Affairs.