Ana Claudia Talancón se convertirá en madre a través de la adopción

México.- A tan sólo días del festejo del Día de las Madres, la actriz y cantante mexicana Ana Claudia Talancón revela que cumplirá uno de sus sueños, que es convertirse en madre, a través de un método de adopción, luego de intentar formar una familia con sus diferentes parejas sin éxito.

La artista externó que se convertirá en madre, no de la forma tradicional, pero válida, ya que después de intentar diferentes tratamientos de fertilización no tuvo éxito, así que la adopción es la opción más óptima para lograrlo.

"Sé que me pude haber embarazado de forma natural antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo", compartió Ana Claudia Talancón.

De la misma manera, explicó que en más de una ocasión intentó formar una familia, pero nunca lo logró, los procedimientos a los que se sometió fueron la extracción y fecundación de óvulos, lo que se convirtió en algo complicado de superar a tal grado de no querer intentarlo de nuevo.

"La derrota era total", aseveró, contando que al darse cuenta de que los tratamientos no funcionaban se llegó a decepcionar mucho de sí misma y no sabía cómo acomodar tantos sentimientos en su vida.

Afortunadamente, la artista recurrirá a la adopción para convertirse en madre y se dice muy emocionada de hacerlo. También contó que desea tener tres hijos, aunque empezará con uno y poco a poco seguirá formando su familia.

"Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia. Por supuesto, si estoy trabajando, me acompañarán a los llamados y pasaremos juntos el mayor tiempo posible", compartió.

Leer más: El emotivo homenaje de Belinda a Don Vicente Fernández en España